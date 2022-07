Le déjeuner d’affaires peut être en train de faire faillite

WASHINGTON – Peu de gens comprennent mieux le power lunch qu’Ashok Bajaj. Le restaurateur a commencé sa carrière ici à la fin de la présidence de Ronald Reagan, lorsqu’il a ouvert le Bombay Club à quelques pas de la Maison Blanche.

Huit des 10 restaurants qu’il exploite aujourd’hui sont, comme le premier, situés au centre-ville. Ils sont commodément regroupés les uns à côté des autres, ce qui permet à M. Bajaj de présider plus facilement plusieurs salles à manger et à proximité des clients qui travaillent à Capitol Hill, au département d’État et dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower – des sources cruciales de ce que M. Bajaj appelle sa « foule du déjeuner ».

Des membres éminents de cette foule gravitaient autour de la salle ovale, l’aimant du déjeuner énergisant qu’il a dirigé pendant 26 ans – et a fermé en novembre 2020. Les habitués de longue date ont recommencé à déjeuner dans ses endroits qui lui sont ouverts, comme Rasika et le Bombay Club. Mais “ce n’est plus comme avant Covid”, a-t-il déclaré. “L’énergie a été aspirée hors du centre-ville.”