Le dégel post-Brexit se poursuit avec l’accord de financement UE-Royaume-Uni signé à Bruxelles

La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont signé un accord sur la réglementation des services financiers, dans le dernier signe d’un dégel post-Brexit dans les relations – mais Jeremy Hunt a admis que les pourparlers sur la réintégration du programme scientifique Horizon Europe étaient à un stade « croquant ».

La commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness, a déclaré que Bruxelles et Londres avaient « tourné une page » dans leur relation.

Les services financiers représentent plus d’un dixième de l’économie britannique et valaient plus d’un quart de billion de livres l’an dernier.

Un protocole d’accord (MoU) signé par Mme McGuinness et la chancelière verra une plus grande coopération entre les fonctionnaires de l’UE et le Trésor.

Elle a déclaré que l’accord-cadre de Windsor pour répondre aux préoccupations concernant l’Irlande du Nord avait contribué à lisser les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Cela nous a permis d’avancer dans un esprit de partenariat, basé sur la confiance, la coopération et l’apport d’avantages aux personnes des deux côtés. Ce protocole d’accord que nous venons de signer est un exemple des avantages d’un partenariat. »

Le nouvel accord permet aux responsables de discuter des changements réglementaires, des développements internationaux et des risques pour les marchés financiers. Cela permettra également aux deux parties de coordonner leurs positions avant le G7, le G20 et d’autres sommets.

M. Hunt a déclaré qu’il s’agissait d’un « tournant important » et « pas la fin d’un processus mais le début ».

Cependant, les responsables de l’UE ont souligné que le mémorandum ne rétablirait pas l’accès au marché unique ni ne préjugerait des décisions d’équivalence, où une partie reconnaît les réglementations de l’autre.

La visite de M. Hunt à Bruxelles mardi était la première d’un chancelier en plus de trois ans, malgré l’importance centrale de la ville pour l’économie britannique et les services financiers européens.

Environ 11 000 milliards de livres sterling d’actifs étaient gérés au Royaume-Uni en 2020, dont un peu moins de la moitié (44 %) pour le compte d’investisseurs internationaux, y compris ceux de l’UE.

Chris Cummings, directeur général de l’Investment Association, a déclaré : « La signature du protocole d’accord sur les services financiers est une étape importante.

« Un partenariat étroit entre le Royaume-Uni et l’UE, qui reconnaît la longue histoire commune de coopération, est mutuellement bénéfique et signifiera un secteur de la gestion des investissements plus résilient et dynamique à travers l’Europe qui profite aux citoyens et aux entreprises où qu’ils se trouvent. ”

Pendant ce temps, M. Hunt a déclaré que les pourparlers sur la participation de la Grande-Bretagne au programme scientifique Horizon Europe ne sont pas au point mort mais sont bloqués sur les détails financiers.

Il a déclaré que le « résultat optimal » serait de trouver un moyen de participer au programme pour « travailler pour le Royaume-Uni ».

Interrogé sur les négociations, il a répondu: « Je ne les décrirais pas comme étant au point mort. Je pense qu’elles deviennent de plus en plus difficiles à mesure que nous commençons à déterminer précisément quelles conditions de participation à Horizon seraient équitables pour les contribuables britanniques et travailleraient pour le Royaume-Uni. .

« Mais je pense que les deux parties reconnaissent qu’il s’agit d’un programme réussi et très important et que le résultat optimal sera de trouver un moyen où la participation peut fonctionner pour le Royaume-Uni. »

Horizon Europe est une collaboration impliquant les principaux instituts de recherche et entreprises technologiques d’Europe.

La Grande-Bretagne devait adhérer au programme dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit, mais cela a été anéanti par des différends concernant le protocole d’Irlande du Nord.

Ceux-ci ont maintenant été résolus par le cadre de Windsor et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvert la porte à Rishi Sunak pour rejoindre le programme.