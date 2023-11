Le dégel diplomatique entre l’Inde et le Canada reste lointain malgré l’assouplissement des visas

Les positions maximalistes entravent la reprise des relations entre l’Inde et le Canada

Les élections indiennes et le procès pour meurtre au Canada pourraient être des obstacles

La crise diplomatique nuit au mouvement populaire et aux étudiants indiens

NEW DELHI/OTTAWA, 6 novembre (Reuters) – Rétablir les relations diplomatiques tendues entre l’Inde et le Canada sera un long processus après que chaque partie ait adopté des positions maximalistes, malgré la décision surprise de New Delhi d’assouplir certaines restrictions en matière de visa pour les Canadiens, affirment des responsables et des experts.

L’Inde a récemment décidé de rétablir partiellement les services de visa, quelques semaines après les avoir suspendus en colère contre les affirmations d’Ottawa selon lesquelles des agents indiens pourraient avoir été impliqués dans le meurtre d’un leader séparatiste sikh canadien de l’État du Pendjab.

Les récriminations mutuelles depuis cette accusation, que l’Inde nie fermement, ont tendu les liens entre les deux pays – étroits depuis près d’un siècle et avec des liens étendus à travers la diaspora sikh – jusqu’à leur pire niveau de mémoire.

Et même si l’assouplissement de l’Inde en matière de visas a pu susciter l’espoir d’une amélioration des relations, il ne s’agit pas d’une avancée majeure, car aucune des deux parties n’est vraiment incitée à accélérer le retour à la normale, ont déclaré des responsables et des experts des deux pays.

Ni New Delhi ni Ottawa ne devraient prendre de mesures radicales pour se réconcilier dans un avenir proche, alors que l’enquête sur le meurtre au Canada avance et que le Premier ministre Narendra Modi se prépare pour les élections nationales indiennes d’ici mai.

“La relation est dans une crise profonde, peut-être la pire qu’elle ait jamais connue”, a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut de l’Asie du Sud au Wilson Center à Washington. “Chaque partie a peut-être tout intérêt à ce que la crise ne devienne pas complètement incontrôlable, mais cela ne signifie pas qu’il existe de fortes incitations à résoudre la crise.”

Ajay Bisaria, ambassadeur de l’Inde au Canada de 2020 à 2022, a déclaré que la relation est dans une « phase de désescalade » suite à une « diplomatie tranquille ».

Même avec ce sursis, les restrictions en matière de visa devraient entraver la circulation de dizaines de milliers d’Indiens et de personnes d’origine indienne qui vivent au Canada ou envisagent d’y étudier.

Bien que les deux gouvernements aient épargné leurs relations commerciales, l’acrimonie a retardé les discussions sur un accord de libre-échange et menace les projets indo-pacifiques du Canada, membre du Groupe des Sept, où New Delhi joue un rôle essentiel dans les efforts visant à contrôler une Chine de plus en plus affirmée.

«MOMENT DIFFICILE»

Le 18 septembre, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada « poursuivait activement les allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre en juin dans une banlieue de Vancouver de Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, qui avait prôné une position marginale cherchant à créer une patrie sikh indépendante de Khalistan hors d’Inde.

Le Canada a expulsé le chef du renseignement indien à Ottawa. L’Inde a rapidement réagi en supprimant 13 catégories de visas pour les Canadiens et en supprimant la présence diplomatique du Canada en Inde, une décision qui, selon Ottawa, violait les Conventions de Vienne.

Puis, le 25 octobre, New Delhi a annoncé qu’elle recommencerait à délivrer des visas dans quatre catégories, une mesure qui, selon les responsables indiens, vise à aider les personnes d’origine indienne à voyager en Inde pendant la saison des mariages qui commence ce mois-ci.

“Il ne s’agit pas d’un dégel”, a déclaré à Reuters un responsable du ministère indien des Affaires étrangères. “Les gens peuvent y lire ce qu’ils veulent.”

Ottawa a déclenché la crise et doit faire le premier pas pour abandonner sa position, a déclaré un autre responsable.

Une source haut placée du gouvernement canadien a déclaré que même si l’objectif ultime d’Ottawa était de revenir là où les choses étaient, l’imprévisibilité dans les mois à venir concernant l’enquête et le procès pour meurtre, ainsi que les élections en Inde, pourrait interférer.

“C’est un moment difficile, mais le Canada n’abandonne pas sa stratégie indo-pacifique”, a déclaré la source.

« Désescalade modeste »

Des responsables indiens et canadiens ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer sur le sujet.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires. Le ministère canadien des Affaires étrangères a souligné les commentaires faits par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Jolie le 30 octobre.

“Nous avons une approche à long terme en ce qui concerne l’Inde parce que c’est une relation qui s’étend sur des décennies, et nous savons tous que nous entretenons des liens très forts entre les peuples avec ce pays”, a déclaré Jolie, ajoutant qu’elle a continué à parler à son homologue indien.

Le Canada compte la plus grande population sikh en dehors du Pendjab, avec 770 000 personnes déclarant le sikhisme comme religion lors du recensement de 2021. L’Inde est de loin la plus grande source d’étudiants étrangers au Canada, représentant 40 % des titulaires de permis d’études – une source vitale pour le secteur de l’éducation internationale en croissance rapide au Canada, contribuant plus de 20 milliards de dollars canadiens (15 milliards de dollars) à l’économie chaque année.

Les tensions entre l’Inde et le Canada liées au séparatisme sikh hantent les relations depuis les années 1980. Il est peu probable que Modi, qui dirige un parti nationaliste hindou et cultive une image d’homme fort, recule, surtout avant les élections.

Malgré la « modeste désescalade » concernant les visas, Kugelman a déclaré que la plupart des mesures de rétorsion demeurent « et qu’il y a encore beaucoup de colère des deux côtés. Nous ne devrions donc pas surestimer le potentiel de désescalade ici ».

Michael Bociurkiw, expert en politique étrangère à l’Atlantic Council, a déclaré qu’une “pause” était nécessaire “pour que les esprits reprennent le dessus et remettent les relations sur les rails”.

“Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela prendra du temps.”

Reportage de Krishn Kaushik à New Delhi et Steve Scherer à Ottawa; Montage par YP Rajesh et William Mallard

