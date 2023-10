Le défunt TD de Walker Owens fait passer Wheaton North au-delà de Genève – Shaw Local

WHEATON – Le porteur de ballon/joueur de ligne défensive de Wheaton North, Walker Owens, a minimisé ses trois touchés au sol vendredi soir parce qu’ils n’ont couvert que sept verges combinées.

Le TD de 26 verges d’Owens, par extension, semblait être quelque chose dont le senior des Falcons pouvait se vanter.

Sauf qu’il ne l’a pas fait, au lieu de cela, il a longuement expliqué comment le contrôle des tranchées a propulsé Wheaton North vers une victoire à domicile 25-24 contre son rival de la Conférence DuKane, Genève.

[Photos: Geneva vs. Wheaton North]

« Ces matchs sont toujours difficiles, vous savez. Vous êtes durement touché, puis vous frappez fort », a déclaré Owens. « J’adore le jeu. Je dois juste être là-dedans avec mes gars. Des jeux comme ça, ce ne sont pas toujours les plus flashy. Nous avons fait de gros jeux. Des tonnes de gros jeux. Mais en réalité, il s’agissait d’arrêter la course.

Wheaton North (4-3, 3-2) s’est rapproché d’une victoire en devenant éligible aux séries éliminatoires à deux semaines de la fin de la saison régulière tout en empêchant Genève (5-2, 3-2) de décrocher une place en séries éliminatoires.

Les Vikings ont tempéré une série de 19 points consécutifs des Falcons avec une poussée de 17-0, mais n’ont pas pu tenir le coup après qu’un panier de 33 verges ait donné un avantage de 24-19 à la fin du troisième quart.

Matt Kuczaj (16 ans) de Wheaton North effectue un plongeon contre Dylan Reyes (5 ans) de Genève lors d’un match de football à l’école secondaire de Wheaton North le vendredi 6 octobre 2023. (Sean King pour Shaw Local News)

Owens s’est précipité pour le touché gagnant à un mètre avec 2:35 à jouer. Une passe astucieuse de 50 verges du quart-arrière Max Howser au receveur Hudson Parker, qui impliquait également Owens et le receveur Matt Kuczaj, a aidé à établir le score.

Le gros gain est survenu un jeu après que les Falcons ont forcé un chiffre d’affaires à Genève lors des downs, mettant fin à un entraînement clé des Vikings prolongé par un faux botté de dégagement et un instantané direct de Michael Loberg qui a emmené les Vikings sur le territoire des Falcons.

« Nous a donné une chance de gagner à la fin avec quatre minutes [left] et je n’y suis tout simplement pas parvenu », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen.

Après une défaite de trois points à domicile contre Batavia, leader de la conférence, lors de la sixième semaine, Genève a défié l’attaque de Wheaton North derrière une défense résiliente. Le joueur de ligne Rocco DiLeonardi et d’autres ont gardé Howser en fuite alors même qu’il effectuait 15 passes en 19 pour 311 verges et un score.

Nate Stempowski (3), de Genève, porte le ballon pour un touché contre Genève lors d’un match de football à l’école secondaire Wheaton North, le vendredi 6 octobre 2023. (Sean King pour Shaw Local News)

Kuczaj a capté six passes pour 157 verges, dont trois réceptions d’au moins 32 verges. Son dernier attrapé a duré 14 mètres mais a néanmoins scellé le résultat. Howser a réussi une quatrième conversion au plus profond du territoire genevois dans les derniers instants avec les Vikings hors temps morts.

« J’ai dit à la mi-temps que nous avions l’impression de gagner, mais que nous perdions deux points », a déclaré Kuczaj. « Mais vous savez, les gars, ils se sont ralliés. Et je suis super fier d’eux. Ce n’était pas facile et nous devons nettoyer beaucoup de choses, mais nous avons l’air bien.

Thorgesen est tout aussi optimiste quant aux Vikings, qui viseront à décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire à domicile lors de la huitième semaine contre St. Charles East (1-6, 1-4).

Genève est resté malgré le fait de jouer sans le remarquable receveur junior Talyn Taylor (blessure). Le quart-arrière Nate Stempowski a totalisé 200 verges en attaque en se précipitant et en passant pour un score, et Troy Velez a couru 95 verges et un touché.

« Je suis extrêmement fier de mes enfants, d’accord », a déclaré Thorgesen. «Nous essayons d’en tirer des leçons, de nous améliorer. Nous avons perdu contre une équipe très bien entraînée. Équipe très coriace. Très bonne équipe. Et vous savez quoi, j’ai beaucoup appris sur mes joueurs et mon équipe cette semaine, et sur ce match. Et nous allons revenir et nous allons nous battre comme [heck] ces deux dernières semaines.

Avec l’éligibilité aux séries éliminatoires en vue, les Falcons le sont aussi.

« Nous avons amorcé ce match en pensant que nous devions le gagner afin de ne pas nous mettre dans des situations incontournables lors des semaines 8 et 9 », a déclaré Owens, qui a couru sur 57 verges. « Nous savions que nous devions nous réveiller et venir ici et faire une déclaration. »