Le défunt père de Jennifer Aniston honoré lors de son dernier épisode “Days of Our Lives”, les membres de la distribution rendent hommage

John Aniston a littéralement navigué vers le coucher du soleil lors de son dernier épisode de “Days of Our Lives” lundi.

L’épisode sur le thème de Noël sur Peacock s’est terminé par un montage de flashbacks mémorables du temps d’Aniston dans la série, avant de montrer son personnage Viktor Kiriakis sur son yacht.

L’écran indiquait alors : « À la douce mémoire de John Anthony Aniston 1933-2022. Bonne nuit, doux prince, et des vols d’anges chantent ton repos… »

Aniston était sur “Days of Our Lives” par intermittence pendant 37 ans.

L’acteur de feuilleton hérité est décédé le 11 novembre à l’âge de 89 ans.

Sa fille, l’actrice Jennifer Aniston, a rendu hommage à son père après sa mort, en écrivant en partie sur Instagram : “Tu étais l’un des plus beaux humains que j’aie jamais connus. Je suis tellement reconnaissante que tu aies plané dans les cieux en paix – et sans douleur.”

JOHN ANISTON, LE PÈRE DE JENNIFER ANISTON, MORT À 89 ANS

En plus de ses décennies de présence dans le feuilleton, Aniston a joué dans plusieurs films et émissions de télévision, notamment “My Big Fat Greek Wedding” et “The West Wing”.

L’épisode “Days of Our Lives” présentait de nouvelles images de l’acteur, qu’il avait filmées avant sa mort, ainsi qu’une série d’anciennes scènes lui rendant hommage.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le compte Twitter de l’émission a partagé un certain nombre de vidéos de membres de la distribution se souvenant d’Aniston.

Deirdre Hall, qui joue Marlena Evans dans la série, a déclaré : “Nous nous souvenons tous de lui assis dans la salle de maquillage avec une nouvelle blague chaque jour. Je peux toujours le voir dire : ‘Hey Dee, as-tu entendu parler de celle-ci ? ‘ Ça va être beaucoup plus calme maintenant, mais ce que je sais avec certitude, c’est que le paradis est devenu beaucoup plus amusant.”

Paul Teflar, qui jouait le neveu d’Aniston dans la série, Xander Kiriakis a déclaré à propos de l’acteur légendaire : “Mon souvenir préféré à propos de John Aniston date du moment où j’ai commencé à travailler ici. C’était la première fois qu’il m’invitait à entrer dans sa chambre pour courir lignes avec lui, donc je suppose qu’il pensait que je pourrais rester. Et je lui ai demandé, comme vous le savez, parce qu’il avait alors 70 ans, et je lui ai demandé ce qui l’avait motivé à continuer à venir ici, et il a dit: ‘ C’est mieux que de travailler pour gagner sa vie. J’essaie donc toujours de me rappeler que chaque fois que les choses deviennent difficiles : “C’est mieux que de travailler pour gagner sa vie.” Merci John, tu me manques.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Aniston a été marié deux fois, ayant un enfant de chaque relation. En plus de Jennifer, l’acteur laisse derrière lui son fils Alexander avec sa femme Sherry Rooney. Sa première épouse, Nancy Dow est décédée en 2016.