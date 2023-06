Le défunt PDG de la sous-entreprise du Titanic était attaché à la sécurité, déclare le co-fondateur

Le co-fondateur d’OceanGate Expeditions a défendu l’engagement du défunt PDG de la société, Stockton Rush, en matière de sécurité après que des critiques ont émergé sur le fait que les problèmes de sécurité du Titan avaient été soulevés pour la première fois en 2018.

OceanGate n’a pas répondu aux questions des experts de l’industrie concernant sa décision de renoncer à la certification des tiers de l’industrie.

Rush faisait partie des cinq personnes décédées lorsque le submersible Titan a implosé.

Le co-fondateur d’OceanGate Expeditions, qui possédait le submersible qui a implosé lors d’une plongée sur l’épave du Titanic, a défendu vendredi l’engagement du directeur général en matière de sécurité et de gestion des risques après sa mort avec quatre autres personnes à bord de l’engin.

Guillermo Söhnlein, qui a cofondé OceanGate avec Stockton Rush en 2009, a quitté l’entreprise en 2013, conservant une participation minoritaire. Rush pilotait le submersible Titan lors du voyage qui a commencé dimanche. Des débris du navire ont été retrouvés jeudi.

« Stockton était l’un des gestionnaires de risques les plus astucieux que j’aie jamais rencontrés. Il était très opposé au risque. Il était très conscient des risques d’opérer dans l’environnement océanique profond et il était très attaché à la sécurité », a déclaré Söhnlein. Reuters.

Des questions sur la sécurité de Titan ont été soulevées en 2018 lors d’un symposium d’experts de l’industrie submersible et dans un procès intenté par l’ancien chef des opérations maritimes d’OceanGate, qui a été réglé plus tard cette année-là. Cet incident a suscité de nouveaux débats.

Dans une interview depuis son domicile de Barcelone, Söhnlein a déclaré :

Je crois que chaque innovation qu’il a prise… visait deux objectifs : Premièrement, étendre la capacité de l’humanité à explorer les profondeurs de l’océan. Et deuxièmement, le faire de la manière la plus sûre possible.