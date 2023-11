Le défunt magnat de la technologie a consacré 200 millions de dollars à la recherche extraterrestre

(TNS) — L’entrepreneur technologique Franklin Antonio, co-fondateur du fabricant de puces californien Qualcomm, a fait un généreux don à la communauté des chercheurs sur les extraterrestres à son décès l’année dernière.

L’Institut de Recherche pour l’Intelligence Extraterrestre, ou SETI, une organisation à but non lucratif de Mountain View à l’avant-garde de l’exploration spatiale à la recherche de signes de vie, a révélé mercredi qu’il avait reçu une subvention de 200 millions de dollars de la succession d’Antonio, marquant un coup de pouce substantiel pour leur mission.

“Guidés par notre mission principale et la vision de Franklin Antonio, nous avons désormais l’opportunité d’élever et d’accélérer nos recherches et de faire de nouvelles découvertes qui profiteront à toute l’humanité pour les générations à venir”, a déclaré Bill Diamond, président-directeur général de l’Institut SETI. un communiqué de presse.



L’Institut SETI, dédié à percer les mystères de l’existence extraterrestre depuis 40 ans, prévoit de canaliser ces fonds vers diverses voies. L’allocation comprend la création de bourses postdoctorales, de subventions et d’initiatives éducatives au sein de la communauté scientifique. De plus, cet argent alimentera l’expansion des capacités de recherche et le développement d’instruments scientifiques de pointe.

Antonio, décédé en mai 2022 à 69 ans, était réputé pour ses efforts philanthropiques. Parmi ses contributions notables figurait un fonds de démarrage de 30 millions de dollars pour un centre d’ingénierie de 180 millions de dollars à l’UC San Diego, son alma mater, où il a obtenu un baccalauréat en physique appliquée et en sciences de l’information en 1974.

“En sa mémoire, l’Institut SETI poursuivra sa recherche sur l’une des questions les plus importantes et les plus profondes de toute la science, une question aussi vieille que l’humanité elle-même : sommes-nous seuls dans l’univers ?” dit Diamant.

Outre l’Institut SETI, la succession d’Antonio a également contribué de manière significative à d’autres causes éducatives et scientifiques. En octobre, 200 millions de dollars ont été accordés à un programme promouvant l’enseignement scientifique auprès des lycéens. L’année dernière, 20 millions de dollars ont été reversés aux écoles de Clovis, la ville natale d’Antonio (comté de Fresno).

L’Institut SETI, doté d’un ensemble de radiotélescopes en Californie du Nord, s’est historiquement appuyé sur les contributions de personnalités telles que l’actrice Jodie Foster, star du film de science-fiction “Contact”, et le co-fondateur de Microsoft Corp., Paul Allen. La dotation d’Antonio garantit que les programmes de base de l’Institut sont dotés de manière permanente, favorisant de nouveaux partenariats mondiaux et permettant la poursuite de recherches révolutionnaires.

“Ce don aura un impact sur tous les domaines de recherche de l’Institut SETI”, a déclaré Nathalie Cabrol, directrice du Centre de recherche Carl Sagan du SETI. “Cela donnera à nos équipes la liberté de poursuivre leurs propres priorités scientifiques et d’examiner l’impact technologique, philosophique et sociétal de leurs recherches sur notre vie quotidienne ici sur Terre.”

L’implication d’Antonio est allée au-delà du soutien financier, a déclaré Andrew Siemion, titulaire de la chaire de recherche Bernard M. Oliver à l’Institut SETI et directeur de la recherche SETI à l’Université d’Oxford. Le magnat de la technologie a également joué un rôle essentiel dans l’avancement technique du Allen Telescope Array, un radiotélescope utilisé par l’Institut.

“Ses connaissances extraordinaires des technologies de communication ont été inestimables pour faire de l’ATA l’instrument de radiotélescope de classe mondiale qu’il est aujourd’hui”, a déclaré Siemion.

