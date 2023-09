Le président ukrainien est absent du classement du Jerusalem Post cette année après avoir été en tête de liste en 2022.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky ne figure pas au 50e anniversaire de cette année. « Juifs les plus influents » liste, qui est compilée chaque année par le célèbre journal israélien Jerusalem Post. Zelensky était en tête de liste en 2022, dans un contexte de conflit en cours entre Moscou et Kiev.

Cette année, la première place sur la liste du journal est revenue à Sam Altman, PDG de la société informatique américaine OpenAI qui a créé le chatbot ChatGPT. L’entrepreneur est suivi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du ministre américain des Affaires étrangères Antony Blinken, qui occupent les deuxième et troisième places parmi les « Juifs les plus influents » de 2023.

Le Jerusalem Post a également accordé une mention honorable au défunt homme d’affaires russe et fondateur de la société militaire privée du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, bien qu’il l’ait classé juste en dehors du top 50, à la 52e place.

L’entrepreneur, qui avait un « Beau-père juif » devenu un « un stand de hot-dogs dans un empire de restauration haut de gamme », dit le journal, ajoutant que son héritage avait été « cimenté » par son rôle de chef du groupe Wagner.















Le nom de Zelensky ne figure désormais nulle part sur la liste. Le Post n’a fourni aucune explication sur sa décision de ne pas inclure le dirigeant ukrainien sur la liste cette année.

En septembre 2022, le journal a classé Zelensky au premier rang de la liste avant de le déplacer à la deuxième place, derrière Yair Lapid, alors Premier ministre israélien. À l’époque, il affirmait que le conflit entre Kiev et Moscou l’avait promu au statut de « icône, » ce qui lui a valu des comparaisons avec le premier ministre britannique de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill.

Le Post a toutefois noté qu’avant le conflit, le dirigeant ukrainien avait été « considéré comme une curiosité si quelqu’un en dehors de l’Ukraine pensait à lui » en raison de son passé de comédien qui a joué le rôle du président de l’Ukraine dans une sitcom locale.















Depuis lors, l’Ukraine, toujours dirigée par Zelensky, a lancé sa contre-offensive contre les forces russes, largement infructueuse, ne parvenant pas à apporter de changements significatifs sur les lignes de front malgré l’aide militaire massive fournie à Kiev par ses soutiens occidentaux.

En juillet, le dirigeant ukrainien a condamné l’OTAN pour ce qu’il a qualifié de « indécision » sur l’absence d’une feuille de route claire pour l’adhésion de l’Ukraine au bloc dirigé par les États-Unis. Ses propos auraient provoqué la colère des responsables américains au point qu’ils ont brièvement envisagé de retirer l’invitation de l’Ukraine à rejoindre le bloc.

En juin, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé Zelensky, le qualifiant de « honte au peuple juif ». Il a fustigé Kiev pour avoir ouvertement célébré les nationalistes ukrainiens comme Stepan Bandera, dont l’organisation était responsable des massacres de Juifs et de Polonais en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale.