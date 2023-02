Le défilement étrange de Pixel 7 Pro pourrait ne pas être étrange beaucoup plus longtemps

Depuis le début du Pixel 7 Pro entre les mains des fans de Google, beaucoup ont remarqué un effet de défilement étrange qui n’a pas complètement gâché l’expérience sur le téléphone, mais qui semblait également désactivé, comme un bug qui devait être corrigé. Ce bogue de défilement est apparemment en train d’être corrigé après tout ce temps, près de 4 mois après avoir été suivi pour la première fois par Google.

Le bogue ou le problème se présente lorsque vous essayez de glisser sur l’écran pour créer un défilement assez typique. L’interface utilisateur du téléphone collerait ou ne bougerait pas aussi loin que prévu. Un balayage rapide ferait défiler un peu l’écran, puis s’arrêterait horizontalement et verticalement. C’était lent et éteint.

Je peux vous dire qu’au moins quelques personnes m’ont demandé si mon Pixel 7 Pro le faisait et je peux confirmer que c’était le cas. En tant que personne qui a passé la plupart des derniers mois avec le Pixel 7 standard, c’était douloureusement perceptible chaque fois que je passais au Pixel 7 Pro. Cela dit, mon Pixel 7 Pro exécute la dernière version d’Android 13 QPR2 Beta 3.1 et ne semble plus produire ce bégaiement étrange. J’espère que c’est un signe que Google a mis en place un correctif pour la grande mise à jour Pixel Feature Drop de mars.

Dans le fil de discussion officiel IssueTracker (qui a été partagé avec reddit cette semaine), un Googleur a confirmé qu’ils étaient “conscients de ce problème et qu’ils travaillaient sur des améliorations pour une prochaine mise à jour logicielle. Gardez à l’esprit que ce bogue a été attribué à un Googleur en novembre, mais cette récente mise à jour suggère qu’ils ont identifié le problème et qu’ils devraient s’en occuper assez tôt.

Ils n’ont mis aucune sorte de calendrier sur une version, disant seulement qu’une “mise à jour logicielle à venir” devrait l’améliorer. Encore une fois, mon Pixel 7 Pro exécute ce qui finira par être la grosse mise à jour de mars et je ne peux plus reproduire le problème. Peut-être que ça sera enfin réparé ici dans quelques semaines.