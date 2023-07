Le défilé SI Swimsuit présente la pom-pom girl des Broncos Berkleigh Wright et Nina Cash dévoilant des courbes pour ses débuts

Berkleigh Wright et Nina Cash ont fait sensation à Miami.

Les femmes, finalistes du SI Swim Search 2023, ont défilé sur le podium lors du Sports Illustrated Swimsuit Runway Show pendant la Miami Swim Week. L’événement a eu lieu le 7 juillet au W ​​Hotel South Beach.

Brooks Nader, l’une des quatre cover girls de 2023, a ouvert le spectacle aux côtés de ses trois jeunes sœurs, a rapporté le point de vente. Camille Kostek, la star de la couverture de 2019, est également revenue pour sa sixième apparition sur le podium. Elle a été rejointe par les co-Rookies de l’année 2022 Christen Harper et Katie Austin.

Cash et Wright font partie des sept finalistes de Swim Search qui ont fait leurs débuts sur la piste. Ils sont apparus aux côtés d’Achieng Agutu, Sharina Gutierrez, Penny Lane, Brittney Nicole et Jena Sims. Les vétérans du SI Swimsuit Roshumba Williams, Samantha Hoopes, Carol Alt, Elsa Benitez et Vendela Kirsebom ont clôturé le spectacle de 30 minutes.

MODÈLES CAMILLE KOSTEK ET KATIE AUSTIN EN BIKINIS CHEEKY POUR LE DÉFILÉ SI SWIMSUIT

Cash, 56 ans, a modelé un élégant une-pièce noir Sports Illustrated Women. Elle portait également un deux-pièces bleu plongeant de Left vendredi. Elle a complété son look avec des tresses de plage sel et poivre et des boucles d’oreilles créoles.

Wright, une pom-pom girl des Broncos, a opté pour un style sirène en portant un ensemble de bikini à cordes blanches en filet de It’s Now Cool. Elle portait également un haut bandeau scintillant de couleur azur avec une étoile de mer dorée d’ALT Swim qui était associée à des « bas effrontés » à cordes hautes.

SI Swim Search, un casting annuel, reçoit chaque année des milliers de candidatures de mannequins pleins d’espoir. Il vise à découvrir la nouvelle star du point de vente. Les lecteurs peuvent voter pour leur modèle préféré en ligne jusqu’au 31 août.

REGARDER: SPORTS ILLUSTRATED SWIM SEARCH FINALISTE, 56 ANS, DIT QUE SON MARI A PRIS DES SNAPS D’APPEL

Cash est un doyen associé d’université à la retraite de Californie. C’est son mari qui l’a encouragée à tenter le casting.

« Je plaisantais avec mon mari et ma fille – j’ai dit : ‘Je vais le faire quand je prendrai ma retraite' », a déclaré la mère de trois enfants à Fox News Digital en avril. « C’était le 2 janvier en Australie, ce qui signifiait que c’était le 1er janvier en Amérique… et je n’avais pas porté de bikini depuis une éternité. Alors, j’ai porté un bikini et mon mari a pris des photos franches. Et il a dit : ‘Chérie , vous devriez postuler.’ Et j’ai dit, ‘Oh, je pense qu’il est trop tard. Je pense [it was over] en octobre.’ Alors, il est allé en ligne et a dit : « La date limite est le 1er janvier, allons-y ! » »

« Alors, j’ai concocté des images et cette photo franche qu’il avait », a expliqué Cash. « Et puis j’ai fait une vidéo très rapide et je l’ai collée. Je l’ai envoyée et j’ai pensé: » Ne serait-ce pas un miracle et super cool si j’avais ça? « »

Cash, qui a plaisanté en disant qu’elle était une « personne âgée », a déclaré qu’elle avait été inspirée par Kathy Jacobs, qui est devenue « la recrue la plus âgée » à 57 ans en 2021.

REGARDER: MODÈLE DE MAILLOT DE BAIN SPORTS ILLUSTRATED KATHY JACOBS, 56 ANS, DÉTAILS SURPRENANT LE COURRIER DES FANS DES HOMMES

« Il n’y a pas de date d’expiration », a déclaré Cash. « Vous pouvez continuer et continuer. … Vous pouvez atténuer ces bosses de la route. Et c’est ce que je veux faire. Il n’est jamais trop tard. C’est toujours le bon moment. Je ne pense pas que j’aurais été prêt à le faire si J’étais plus jeune. Je pense que je suis la meilleure version de moi-même en ce moment parce que j’ai vécu la vie. Les gens parlent de lignes de rire – j’ai des lignes de vie. Je ne vais pas me débarrasser de ces lignes de vie parce que cela signifie que j’ai vécu la vie , et j’ai aussi été une bouée de sauvetage pour d’autres personnes à cause de mon âge et de ma sagesse, de mes compétences et de mes capacités. J’ai vécu cela. Donc, je ne l’échangerais pour rien au monde. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Quant à Wright, gestionnaire de compte technique et analyste, elle a également déclaré à Fox News Digital en avril que c’était Kostek, une ancienne pom-pom girl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui l’avait inspirée à participer à la compétition. Kostek, 31 ans, a participé au premier casting ouvert de SI Swimsuit. Elle a été nommée co-lauréate du Swim Search 2018 et a décroché la couverture l’année suivante.

« Elle n’avait pas non plus une tonne d’expérience dans le mannequinat auparavant », a déclaré Wright, 28 ans, à l’époque. « Et j’ai juste l’impression qu’en tant que pom-pom girl de la NFL, cela nous donne cette plateforme incroyable car elle combine nos passions pour la danse mais aussi redonner à la communauté et être un mentor. … C’est une personne que j’ai vraiment pris en charge. Elle a une telle beauté naturelle et une énergie étonnante et insouciante qui est devenue si contagieuse pour moi. J’ai été inspiré par cela, et je m’efforce d’aider à incarner cette vision chez les autres également.

REGARDER: BRONCOS CHEERLEADER, FINALISTE DE SPORTS ILLUSTRATED SWIM RÉVÈLE LA RÉACTION SAUVAGE DE MAMAN À FAIRE LA COUPE

« C’est bien de montrer aux jeunes femmes… que vous pouvez travailler dans la technologie, dans une industrie à prédominance masculine, et aussi être mannequin et pom-pom girl de la NFL », a-t-elle partagé.

Kostek, maintenant l’une des pin-ups les plus recherchées de SI Swimsuit, est un défenseur de la positivité corporelle. Elle est connue pour sa devise #NeverNotDancing, qui célèbre l’amour-propre et encourage les gens à bouger leur corps, peu importe où ils se trouvent.

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des mannequins comme Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

LA FILLE DU MODÈLE DE MAILLOT DE BAIN SI DE DENISE AUSTIN DIT QUE LA MAMAN DE 66 ANS EST « TOUTE NATURELLE »

Cette année, Martha Stewart est devenue le mannequin le plus âgé à faire la couverture du numéro annuel des maillots de bain. La femme de 81 ans a dépassé Maye Musk, la mère d’Elon Musk, qui a posé pour le numéro en 2022 à 74 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.