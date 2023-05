Un char soviétique T-34, le seul char exposé lors du défilé du Jour de la Victoire en Russie le 9 mai 2023, traverse la Place Rouge. Contributeur | Getty Images Actualités | Getty Images

Le défilé militaire réduit du Jour de la Victoire de la Russie a non seulement montré l’insécurité de Moscou face à d’éventuelles attaques ukrainiennes, mais a également mis en évidence l’épuisement des ressources militaires du pays en raison du conflit, ont déclaré des analystes politiques. Le 9 mai est un jour férié en Russie lorsqu’il commémore la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est sans doute le jour le plus important du calendrier public et de l’histoire de la Russie, formant un élément central de l’identité nationale moderne du pays. Le défilé militaire de cette année sur la Place Rouge à Moscou et les célébrations à travers le pays ont été sensiblement plus petits que les années précédentes ou entièrement annulés, six régions (y compris la Crimée annexée) et au moins 20 villes ont interrompu leurs commémorations. Mardi à Moscou, le défilé militaire a été plus rythmé, sans survol ni procession du « Régiment immortel » – qui sont généralement des événements publics à grande échelle pour commémorer ceux qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait également beaucoup moins de troupes et de matériel militaire exposés que les années précédentes. Le fait qu’un seul char de l’ère stalinienne ait été exposé lors du défilé militaire sur la Place Rouge était particulièrement accrocheur, ont noté les analystes. « Il serait difficile d’imaginer un symbole plus approprié des fortunes militaires en déclin de la Russie que la vue d’un char solitaire de l’ère stalinienne traversant la Place Rouge lors des célébrations traditionnelles du Jour de la Victoire le 9 mai », a déclaré Peter Dickinson, rédacteur en chef d’UkraineAlert. journal au Conseil de l’Atlantique, a commenté mardi. « Au cours des deux dernières décennies, Vladimir Poutine a utilisé le Jour de la Victoire pour montrer la résurgence de la Russie moderne en tant que superpuissance militaire, avec des dizaines des tout derniers chars participant généralement à chaque défilé annuel. Cette année, cependant, le seul char exposé était un Modèle T-34 datant de la Seconde Guerre mondiale. »

Les défilés du Jour de la Victoire des années précédentes ont vu la Russie afficher de longues files de chars. Ici, un char russe T-90A défile lors d’un précédent défilé sur la Place Rouge. VASSILI MAXIMOV/AFP/Getty Images

Dickinson a noté que, « inévitablement, l’absence embarrassante de chars lors du défilé du Jour de la Victoire de cette année a été largement interprétée comme une preuve supplémentaire des pertes catastrophiques de la Russie en Ukraine », un point repris par le ministère britannique de la Défense. Commentant mercredi, le ministère a noté que « la composition du défilé annuel du Jour de la Victoire de la Russie sur la Place Rouge a mis en évidence les défis en matière de matériel et de communications stratégiques » auxquels l’armée russe est confrontée 15 mois après le début de la guerre en Ukraine. « Plus de 8 000 personnes auraient pris part au défilé, mais la majorité étaient des forces auxiliaires, paramilitaires et des cadets d’établissements d’entraînement militaire », a noté le ministère dans sa dernière mise à jour du renseignement sur Twitter, ajoutant que « le seul personnel des formations déployables de la force régulière les forces étaient des contingents de troupes ferroviaires et de la police militaire. » Un porte-parole du ministère russe de la Défense n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Préoccupations du Kremlin

Les problèmes de sécurité étaient la raison apparente de la réduction des événements du Jour de la Victoire en Russie, avec une attaque de drone présumée contre le Kremlin la semaine dernière (que la Russie a imputée à l’Ukraine et aux États-Unis, ce qu’ils ont tous deux nié) agissant comme un précurseur et une justification de – un événement moins médiatisé. Mais les analystes militaires ont noté que le Kremlin était également probablement désireux d’éviter toute possibilité de critique publique de son invasion, qu’il maintient toujours comme une « opération militaire spéciale » – la seule mention de la guerre mardi étant la revendication du président russe Vladimir Poutine sur les foules dans Place Rouge qui « une véritable guerre est menée contre notre patrie » malgré le fait que la Russie ait envahi son voisin l’Ukraine. Notant le seul char T-34 « vintage » exposé, le ministère britannique de la Défense a déclaré que malgré de lourdes pertes en Ukraine, la Russie aurait pu aligner plus de véhicules blindés mais que « les autorités se sont probablement abstenues de le faire parce qu’elles veulent éviter les critiques nationales ». de donner la priorité aux défilés plutôt qu’aux opérations de combat. » Dickinson du Conseil de l’Atlantique a également noté que l’interdiction des marches du « Régiment immortel » de cette année, généralement des affaires massivement populaires lorsque le public russe a l’occasion de commémorer leurs proches perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, « était un coup encore plus dur » et que le Kremlin était probablement craignait que les membres de la famille des soldats russes tués en Ukraine ne cherchent à participer.

Les participants portent des drapeaux et des portraits de personnes, y compris des soldats de l’Armée rouge, lors de la marche du Régiment immortel le jour de la Victoire, qui marque le 77e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, à Moscou, en Russie, le 9 mai 2022. Chamil Joumatov | Reuter

« Avec les responsables russes toujours dans le déni des conséquences désastreuses de l’invasion de l’Ukraine, la dernière chose que le Kremlin voulait était que des milliers de proches en deuil se rassemblent en public et attirent l’attention sur l’ampleur de la tragédie », a noté Dickinson.

Schadenfreude de l’Ukraine