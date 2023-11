Le défilé et la cérémonie de la Journée des anciens combattants auront lieu samedi | Culture & Loisirs

Les anciens combattants locaux du poste n° 64 de l’American Legion, du détachement n° 1420 de la Ligue du Corps des Marines et du poste n° 3820 des anciens combattants des guerres étrangères du mont Shavano et des Filles de la Révolution américaine organiseront un défilé de la Journée des anciens combattants sur F Street à 11 heures le 11 novembre.

Tout au long de l’histoire américaine, des générations de patriotes ont courageusement servi dans nos forces armées et ont beaucoup sacrifié pour protéger notre pays et préserver la démocratie dans le monde.

En 1954, le président Dwight D. Eisenhower a signé la première proclamation de la Journée des anciens combattants, appelant notre nation à « rendre un hommage approprié aux anciens combattants de toutes ses guerres qui ont tant contribué à la préservation de cette nation ».

Notre nation a mené et continue de mener des batailles partout dans le monde. Les paroles de cette première proclamation sonnent toujours d’actualité : « Souvenons-nous solennellement des sacrifices de tous ceux qui ont combattu si vaillamment, sur les mers, dans les airs et sur les rivages étrangers, pour préserver notre héritage de liberté et consacrons-nous à nouveau à cette tâche. de promouvoir une paix durable afin que leurs efforts ne soient pas vains.

Nous nous souvenons avec un cœur sombre et reconnaissant de ces hommes et femmes qui ont servi les États-Unis d’Amérique avec distinction et bravoure en tant que marins, soldats, aviateurs et marines et offrons nos sincères prières pour ceux qui continuent de défendre les principes sur lesquels notre nation a été fondée. .

Le défilé sera composé d’une garde d’honneur du drapeau, flanquée de fusiliers et d’anciens combattants à pied qui les soutiennent, suivant derrière la garde d’honneur du drapeau. La camionnette DAV suivra pour les anciens combattants qui ne peuvent pas faire le trajet et fera signe à tous ceux qui bordent F Street.

Ce défilé signifiera l’honneur de tous ces militaires et de leurs familles pour leur service et, dans certains cas, le sacrifice ultime de la liberté au prix de leur vie.

Le défilé partira à 11 heures du parc alpin, des rues Fourth et F, et se poursuivra jusqu’au parc Riverside.

À 11 h 30, il y aura une brève cérémonie au parc Riverside. La clôture comprendra une prière, suivie d’une volée de fusil à trois coups et de coups.

Une couronne sera lancée sur le pont de la rue F par DAR pour commémorer les libertés et honorer les services de tous nos anciens combattants et du personnel en service actif.

La couronne qui sera déposée dans la rivière Arkansas a été offerte par Fay et Maye, 130 F St., Salida. Cette couronne est faite de matériaux entièrement naturels, qui se dégradent lorsqu’elle suit la rivière Arkansas et font partie de l’honneur rendu à nos anciens combattants.

Nos groupes d’anciens combattants souhaitent remercier le service des loisirs de la ville de Salida pour son aide dans l’obtention des permis appropriés pour cet événement cette année. Le maire Dan Shore se joindra au défilé et lira une proclamation lors de la prochaine réunion du conseil municipal rendant hommage à nos anciens combattants.

De plus, l’American Legion Post No. 64 parraine un arbre commémoratif à Riverside Park pour que les anciens combattants et leurs familles puissent accrocher des photos ou d’autres souvenirs du service actif actuel, des anciens combattants vivants ou des anciens combattants qui ont été enterrés et souhaitent qu’ils soient rappelé. Veuillez rechercher la pancarte indiquant le mémorial des anciens combattants et accrocher vos photos plastifiées sur cet arbre.

Nous invitons tous les individus de la communauté locale et environnante à venir au défilé et à se joindre à la cérémonie de cette année au parc Riverside.

Dennis Hunter est commandant du poste n°64 de l’American Legion Ray Lines à Salida.