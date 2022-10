Le défilé d’Halloween supprimé pour des raisons d'”inclusivité”

L’événement annuel a été annulé en partie parce que «les familles qui ne célèbrent pas Halloween» pourraient ne pas se sentir incluses

Un district scolaire de Pennsylvanie a déclenché une réaction de colère de la part des parents après avoir annulé son défilé annuel d’Halloween pour les élèves du primaire, les responsables citant la sécurité et “inclusivité” préoccupations.

Le district scolaire de Lower Merion a informé les parents de la décision dans une lettre du 7 octobre. Le déménagement concerne les six écoles élémentaires du district.

Dans un e-mail à Fox News Digital, Amy Buckman, directrice des relations scolaires et communautaires, a confirmé la décision, affirmant qu’il y avait “préoccupations pour la sûreté et la sécurité des étudiants qui défilent à l’extérieur parmi une foule d’adultes non contrôlés.”

“Un autre est le manque d’inclusivité des élèves dont les familles ne célèbrent pas Halloween pour des raisons religieuses ou culturelles”, Buckman a écrit. Les écoles accueilleront toujours “Activités d’automne amusantes” dans la salle de classe, a-t-elle ajouté.

Le district organisait les défilés depuis plus de 50 ans, selon la chaîne locale 6ABC Action News.

Bien que le défilé ait reçu la hache, les parents ont été informés que leurs enfants pouvaient toujours venir à l’école déguisés s’ils le souhaitaient. S’ils se déguisent, les enfants doivent “s’habiller d’une manière qui reflète quelque chose d’unique à leur sujet, leurs intérêts, leur culture ou leur personnalité,” dit Buckman. Les costumes ne doivent pas non plus inclure d’armes et doivent permettre à l’enfant de se déplacer librement, selon les directives.

Un parent furieux d’un élève de deuxième année a déclaré à Fox qu’elle n’était pas d’accord avec l’approche, arguant que les écoles devraient célébrer « toutes cultures, toutes religions et toutes opinions » avec des enfants.

“Nous avons la chance de vivre dans une région diversifiée, et nous devrions l’accepter et exposer nos enfants autant que possible”, dit-elle. Un autre parent d’un ancien élève a qualifié le déménagement d’hypocrite “signal de vertu”.