Le défilé des maisons de Flathead Valley revient après des années d’interruption

8 septembre — Le défilé des maisons est de retour, présentant le meilleur savoir-faire de la région dans une gamme de 10 belles maisons, allant des maisons de démarrage aux manoirs de rêve.

L’événement existe depuis 20 ans dans la vallée, mais a pris une pause de quatre ans après la pandémie, selon le président du comité Parade of Homes, Rocheal Gaston.

Cette année, le défilé des maisons organisé par la Flathead Building Association se déroulera les 13 et 14 septembre et les billets peuvent être achetés sur place pendant l’événement ou dans les entreprises de la région.

Gaston a déclaré que l’événement est meilleur que jamais cette année, avec l’ajout d’une visite en bus VIP le vendredi soir, où les participants peuvent voir certaines des maisons avant d’assister à la cérémonie de remise des prix, avec beaucoup de nourriture et de boissons incluses.

« Ils pourront voir une maison dans chacune des catégories, afin d’avoir une idée générale de ce qui se passe, puis après la visite en bus, nous organiserons une grande fête et remettrons des prix aux constructeurs », a déclaré Gaston.

Le défilé des maisons présente les dernières tendances en matière d’armoires, de finitions, de revêtements de sol et de technologie. Le directeur exécutif de la Flathead Building Association, Mark Freidline, a déclaré que normalement, seules les maisons construites au cours de la dernière année sont autorisées à participer, mais comme l’événement n’a pas eu lieu depuis 2019, les maisons construites au cours des deux dernières années sont incluses.

« Ce sont des maisons plus récentes, et certaines d’entre elles sont encore en construction au moment où nous parlons, et nous travaillons dans les délais pour les terminer. [Builders] « Ils mettent les dernières finitions et la mise en scène à l’ordre du jour. Ils sont très enthousiastes à l’idée de présenter le travail formidable qu’ils font », a déclaré Freidline.

Il existe une grande variété de catégories, allant des maisons les plus accessibles aux maisons de rêve. Freidline a déclaré qu’il existe des constructeurs de production qui pré-vendent des maisons avec un plan d’étage défini. Souvent, les constructeurs utilisent l’événement comme un moyen de présenter un nouveau plan d’étage qu’ils proposent, tandis que d’autres l’utilisent pour mettre en valeur un travail sur mesure.

Le fait de voir une grande variété de revêtements de sol, d’armoires et plus encore peut aider les participants au défilé à savoir avec qui ils aimeraient passer un contrat pour des travaux dans leur propre maison.

« [The builders] « Ils sont tous tellement bons dans ce qu’ils font qu’ils peuvent tous tout faire, n’est-ce pas ? Mais certains d’entre eux sont vraiment excellents dans le moderne, d’autres sont vraiment excellents dans le traditionnel, et certains adorent faire des rénovations », a déclaré Gaston. « Il ne s’agit donc pas d’un groupe de constructeurs qui font la même chose, ce que j’apprécie. »

Cela donne également aux gens l’occasion de voir les plus grandes et les plus belles maisons de la vallée de Flathead.

La maison Overlook du groupe de construction du Montana mesure plus de 5 000 pieds carrés et est proposée à 2,5 millions de dollars. Située à Lakeside, c’est une demeure classique du Montana avec un extérieur en bois chaleureux et une terrasse arrière couverte qui donne sur le lac Flathead et la chaîne de montagnes Swan. Les participants auront l’occasion de voir cette maison de quatre chambres et quatre salles de bain avec un garage pour trois voitures et de belles vues.

Un autre manoir qui sera visible lors du défilé est Hollman Hideaway, construit par Malmquist Construction sur Big Mountain, où il est situé au sommet du développement d’Elk Highlands et de Northern Lights. C’est la maison la plus haute au-dessus du niveau de la mer dans la vallée de Flathead, selon le constructeur.

Cette maison contemporaine et moderne a été conçue pour le divertissement, et ses hauts murs en marbre encadrent les montagnes à l’extérieur. Elle mesure plus de 10 000 pieds carrés et comprend cinq chambres et six salles de bain et demie. Elle est proposée à 8,5 millions de dollars.

« Cela va vraiment mettre en valeur des technologies, des meubles et des caractéristiques de design étonnants que les gens adorent. En y entrant, leurs yeux s’écarquillent, car ils ne reverront peut-être jamais une maison comme celle-ci », a déclaré Freidline.

Mais Gaston a déclaré que ce n’est pas seulement une question de propriétés luxueuses : de nombreuses personnes trouvent une maison ou un entrepreneur grâce au Parade.

« Peu importe la catégorie à laquelle ils appartiennent, le savoir-faire des constructeurs qui construisent les maisons est tout simplement incroyable. Ils sont fiers de ce qu’ils font, ils s’en soucient et cela se voit vraiment à tous les niveaux de la maison, quel que soit le niveau de prix également », a déclaré Gaston.

Freidline a déclaré que l’événement ne serait pas possible sans le soutien de nombreux sponsors, comme Stockman Bank, Sliters Lumber and Building Supply, Whitefish Credit Union et Wintrust Mortgage, entre autres.

« Nous avons plus de 20 sponsors différents qui sont tous venus pour nous aider à faire en sorte que cet événement se déroule à merveille, et ils ont également aidé à le subventionner pour le public », a déclaré Freidline. « Vous savez donc que la visite en bus VIP vaudrait plus de 100 $, avec toutes les boissons et la nourriture dans le bus et lors de la cérémonie de remise des prix, mais les sponsors nous ont permis de la réduire à 65 $. »

La semaine dernière, les billets VIP pour la visite en bus et la cérémonie de remise des prix étaient presque tous vendus. Les billets pour les deux jours peuvent être achetés à l’avance dans tous les magasins Super1, Stockman Bank, Sliters Lumber and Building Supply, Glacier Banks et Three Rivers Bank, entre autres. Une liste complète des magasins et la possibilité d’acheter des billets en ligne sont disponibles à l’adresse suivante : www.buildingflathead.com/parade-of-homes/

Le magazine Parade of Homes 2024 peut également être téléchargé à partir du site Web de l’organisation, qui contient un aperçu plus détaillé de la gamme de maisons de cette année et de leurs constructeurs.

L’événement de jour du 14 septembre se déroule de 10 h à 18 h. Les billets sont disponibles à l’avance pour 15 $ et le jour de l’événement dans n’importe quel domicile pour 20 $.

Vous pouvez joindre le journaliste Taylor Inman au 406-758-4433 ou par e-mail à [email protected].

Malmquist Construction présentera la maison « Hollman Hideaway » à Whitefish lors du défilé des maisons 2024 de la Flathead Building Association. (Photo fournie)

Les constructeurs du nord-ouest du Montana présenteront la maison « The Wyatt » à Lakeside lors du défilé des maisons 2024 de la Flathead Building Association. (Photo fournie)