Le lycée Batavia tiendra son défilé annuel de retour au pays le mercredi 14 septembre. Le parcours du défilé sera le même que l’année dernière, ce qui a contribué à atténuer les fermetures de routes dans le centre-ville de Batavia, selon un communiqué de presse du département de police de Batavia.

La circulation sera déviée sur la rue West Wilson et la rue Main à l’ouest de la route 31, car les deux seront soumises à des fermetures de route temporaires. Cet événement aura un impact significatif sur la circulation des véhicules le long de toutes les routes qui croisent le parcours du défilé.

Les unités du défilé commenceront à se mettre en scène entre 16 h et 16 h 45 sur le parking de la rue Wilson du lycée Batavia. Le défilé débutera à 17 h et se dirigera vers l’est sur la rue West Wilson jusqu’à la rue Lincoln. Il se dirigera ensuite vers le sud sur la rue Lincoln jusqu’à la rue Main, puis vers l’ouest sur la rue Main et retournera au parking de la rue principale de Batavia High School.

Toute la circulation automobile le long de ces routes devra faire un détour par la rue McKee ou la promenade Fabyan au nord ou la route 56 à North Aurora au sud. La circulation des véhicules devant se rendre à Randall Road depuis le centre-ville de Batavia sera dirigée vers McKee Street ou Fabyan Parkway.

Les automobilistes sont encouragés à planifier leur itinéraire en conséquence pendant cette période afin d’éviter l’itinéraire du défilé et de minimiser les retards de voyage. Le défilé devrait durer environ une heure et toutes les routes seront ouvertes à 18h15.