Le défilé de Noël du Princeton Lions Club est plus que jamais nécessaire – Shaw Local

Le défilé de Noël annuel du Princeton Lions Club, qui aura lieu à 13 heures le samedi 3 décembre, a non seulement acquis une longue histoire dans le comté de Bureau, mais agit également comme une grande collecte de nourriture pour le Bureau County Food Pantry qui dessert plusieurs communautés locales. .

Selon Vanessa Hoffeditz, directrice du Bureau County Food Pantry, les besoins de la communauté ont augmenté à un rythme alarmant cette année.

Dans le passé, seulement 35 % de leurs clients ne recevaient pas de subvention de l’État. Cette année, ce chiffre est passé à 65 %. De plus, les personnes âgées de la région représentaient 13 % de leur clientèle. Ce chiffre est maintenant passé à 31 %.

Le défilé de Noël cherchera à apporter des fournitures indispensables au garde-manger et aux personnes qu’ils servent. Pour plus d’informations sur le garde-manger, rendez-vous sur tcohelps.org.

Le défilé de Noël a une longue histoire à Princeton. À un moment donné, il a été interrompu pendant plus de 10 ans. Cependant, en 1992, il a été ramené à la vie par le Princeton Lions Club avec l’aide de feu Don Smith, qui était le président du défilé.

Le défilé s’est poursuivi pendant plusieurs années, mais en 2018, son existence a été à nouveau menacée. Scott Smith, membre du Lions Club et fils de feu Don Smith, s’est donné pour mission de trouver des bénévoles pour aider à maintenir le défilé en vie.

Smith a réussi dans ses efforts. Depuis lors, le comité n’a cessé de grandir, aidant le défilé à grandir avec lui. Le groupe est composé de divers membres du Lions Club et de bénévoles de la communauté.

Sous la direction de Jim Argo, membre du Lions Club et président du défilé, le comité de cette année est composé de Scott Smith, Vanessa Hoffeditz, Lynn Olds, Jenica Cole, Adam Lind, Dava Klinefelter, Melanie VanDorsten, Jason Allen et le Princeton Moose Lodge. Le comité accueille toute personne désireuse de s’y joindre.

Vanessa Hoffeditz, directrice du Bureau County Food Pantry, était sur place lors du défilé de 2021. Des dons ont été collectés pour le garde-manger, ce qui était une tradition lors des défilés de Noël passés organisés par le Princeton Lions Club. (Photo RCB)

Après le défilé, l’atelier du Père Noël aura lieu de 14h à 16h au Bureau County Fairgrounds. L’atelier du Père Noël offre aux enfants et aux familles l’occasion de profiter des traditions des Fêtes avec leur communauté.

Les participants pourront faire plusieurs activités d’art et d’artisanat tout en grignotant du maïs soufflé dans la remorque à maïs soufflé, prendre une photo avec le Père Noël et rendre visite à Elsa et Anna ; personnages de Frozen. Un déjeuner hot-dog sera offert.

Il n’y a pas de frais pour être dans le défilé ou assister aux activités après. Les dons au garde-manger seront acceptés lors des deux événements, mais ne sont pas obligatoires.

Pour vous inscrire au défilé, faire des dons,]ou rejoindre le comité, contactez Jim Argo au 815-872-6181 ou argojj@netscape.net.

Pour la collecte de nourriture, contactez Scott Smith au scott.smith@michligenergy.com .

Pour les activités après le défilé, contactez Lynn Olds au 815-872-2261 ou administrator@greenfieldhome.org.