Le défilé de mode de Pharell en présence de Beyoncé, Jay Z et d’autres stars

Tout le monde est consterné par le défilé de mode Louis Vuitton de Pharrell Williams qui s’est hérissé de puissance star alors que tous vos favoris étaient présents.

Mardi, des célébrités ont afflué à Paris pour assister aux débuts de Williams en tant que nouveau directeur créatif masculin de LV.

Williams a fermé le pont Pont Neuf de la ville pour le défilé qui présentait 74 looks de la ligne Homme printemps-été 2024 de la maison de couture française.

La collection extravagante comportait des motifs classiques de Louis Vuitton comme son monogramme et ses carreaux Damier et a été modelée par No Malice et un (Jim Jones dissing) Pusha T du Clipse.

En plus du duo de rap, on a vu sur la scène Louis Vuitton Jay Z et Beyoncé qui portaient tous les deux la marque et marchaient main dans la main jusqu’au défilé.

Bey a enfilé un costume doré Louis Vuitton, des lunettes de soleil surdimensionnées et un sac à main orné…

tandis que Hov portait l’imprimé inspiré du camouflage signature de la marque.

Bey a également présenté son obscène sur IG.

Jay a également interprété plusieurs morceaux au défilé Louis Vuitton et a clôturé à juste titre avec h « N *** s in Paris » avec Pharrell à ses côtés.

Jay et Bey n’étaient pas le seul couple puissant sur la scène, cependant, Rihanna et A$AP Rocky ont également été repérés au spectacle.

Rih Rih a sauté le tapis mais s’est arrêtée avec sa bosse en plein essor et son petit ami en remorque.

Les deux se sont embrassés et canoodles…

et Rih a porté un ensemble deux pièces à carreaux avec une veste et un bonnet assortis. A$AP a également assorti sa reine dans un look denim complémentaire et accessoirisé avec un bonnet et des lunettes de soleil.

Parmi les autres célébrités du spectacle, citons un ensemble de deux pièces berçant Zendaya, qui a posé aux côtés du styliste Law Roach.

L’étourdissante Euphoria, 26 ans, a récemment été annoncée comme la nouvelle ambassadrice de la maison Louis Vuitton et le visage de leur sac emblématique Capucines.

Elle a été rejointe par Kim Kardashian qui était assise au premier rang aux côtés de Jared Leto…

et une «lèvre de myrtille» berçant Megan Thee Stallion.

Pour ne pas être en reste, une Naomi Campbell à rayures violettes était ravissante dans son Louis V…

tout comme une veste oversize qui berce Kelly Rowland…

ainsi que la superstar mondiale Anitta qui est montée sur scène…

Les dames ont été rejointes par Tyler The Creator qui a posé avec son sac Louis et Willow et Jaden Smith…

le rappeur Skepta qui a enfilé un ensemble Louis Vuitton…

un Quavo d’inspiration futuriste…

un Russell et Nina Westbrook amoureux de la mode…

La femme de Pharrell, Helen, et son fils Rocket…

et Tom-Boy a habillé Coi Leray.

Que pensez-vous du défilé Louis Vuitton de Pharrell ?

Voir plus de looks ci-dessous.