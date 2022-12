Le défilé de la victoire en Argentine s’est terminé brusquement en raison d’une foule massive alors que les joueurs montent à bord d’un hélicoptère

Des millions de fans en liesse se sont rendus mardi pour accueillir les vainqueurs argentins de la Coupe du monde menés par Lionel Messi, mais la plupart ont été déçus lorsqu’un défilé de bus à ciel ouvert a dû être abandonné en raison de la foule massive, au profit d’un tour en hélicoptère organisé à la hâte.

De vastes foules de fans en extase ont applaudi leurs héros le long de chaque mètre du parcours prévu du défilé de 30 kilomètres entre une banlieue de Buenos Aires et le centre de la capitale – mais cela a entraîné des progrès interminablement lents.

Le bus avait rampé pendant près de cinq heures alors que la foule célébrait la victoire palpitante de l’équipe aux tirs au but contre la France lors de la finale de la Coupe du monde avant que la décision ne soit prise d’échanger le bus contre un hélicoptère.

“Il était impossible de continuer sur le terrain en raison de l’explosion de joie populaire”, a déclaré sur Twitter la porte-parole présidentielle Gabriela Cerruti.

Cela signifiait que de nombreux fans, y compris la plus grande congrégation du monument emblématique de l’obélisque dans le centre de Buenos Aires, qui a été pendant des décennies l’épicentre des célébrations sportives, n’ont pas pu voir leurs idoles en chair et en os.

“Je suis un peu triste que nous n’ayons pas pu les voir”, a déclaré Marta Acosta, 35 ans, qui s’est rendue en ville depuis une banlieue sud à 5 heures du matin.

Claudio Tapia, président de l’Association argentine de football (AFA), a accusé la police d’avoir décidé d’abandonner le défilé de la victoire.

“Ils ne nous permettent pas d’aller saluer tout le monde à l’obélisque”, a déclaré Tapia sur Twitter.

« Les mêmes agences de sécurité qui nous ont escortés ne nous permettent pas de continuer. Des milliers d’excuses au nom de tous les joueurs champions. C’est dommage.”

Déception

Des hordes de fêtards portant les répliques de maillots bleus et blancs de l’équipe nationale et drapés de drapeaux ont chanté, dansé et déclenché des feux d’artifice tout au long de la journée, beaucoup campant toute la nuit pour s’assurer des places le long du parcours du défilé.

Mais trois heures après le début du cortège, le bus avait à peine couvert un tiers du trajet prévu.

Finalement, le véhicule a été abandonné.

Au lieu de cela, Messi, l’entraîneur Lionel Scaloni et le milieu de terrain Rodrigo De Paul ont emmené le trophée de la Coupe du monde avec eux pour un tour en hélicoptère au-dessus des principaux sites du défilé, y compris l’Obélisque, a indiqué la police.

Messi et l’ailier Angel Di Maria ont ensuite pris un avion privé pour leur ville natale de Rosario, aux côtés de l’attaquant Paulo Dybala.

Alors que Messi et Di Maria sont montés à bord d’un autre hélicoptère pour les emmener dans le quartier privé où ils possèdent des maisons, Dybala a continué sa route vers sa ville natale de Cordoue, a déclaré un photographe de l’AFP.

De retour à Buenos Aires, beaucoup ont continué à faire la fête mais pour certains fans, le court-circuit de la fête était inévitable.

“Seul quelqu’un qui ne sait pas ce que le football signifie pour le peuple argentin pourrait penser que ce n’était pas une possibilité”, a déclaré à l’AFP Roman Garcia, 38 ans.

On estime que cinq à six millions de personnes ont aligné le parcours du défilé, a indiqué une source gouvernementale.

Des images télévisées montraient deux hommes essayant de sauter d’un pont sur le bus des joueurs. L’un a réussi mais l’autre a raté et est tombé dans une foule de gens.

Au fur et à mesure que la soirée avançait, des affrontements mineurs ont éclaté entre des fans – certains manifestement en état d’ébriété – et des policiers qui se sont déplacés pour expulser un petit groupe qui s’était introduit de force dans la zone autour de l’obélisque, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des pierres ont été lancées et des balles en caoutchouc ont été tirées. Le réseau TN a déclaré que 13 personnes avaient été arrêtées et huit officiers blessés dans la mêlée.

Les autorités n’ont pas immédiatement confirmé ces chiffres. Mais les responsables de la ville ont déclaré plus tôt que 16 personnes avaient été hospitalisées tout au long de la journée.

Le couronnement de Messi

Après être rentrés du Qatar aux premières heures de la matinée, les joueurs ont passé un court moment à se reposer au complexe d’entraînement de l’Association argentine de football dans la banlieue d’Ezeiza de la capitale.

Mardi avait été déclaré jour férié pour les célébrations.

“Ce trophée que nous avons remporté est également pour tous ceux qui n’ont pas réussi à le remporter lors des précédentes Coupes du monde auxquelles nous avons joué, comme le Brésil 2014”, a déclaré Messi sur les réseaux sociaux, faisant référence à l’équipe qui a perdu 1-0 contre l’Allemagne en match pour le titre il y a huit ans.

L’Argentine a remporté la finale au Qatar 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 en montagnes russes pour son premier titre mondial en 36 ans.

Cela a permis à Messi, 35 ans, de couronner enfin sa carrière record avec le plus grand prix du football alors qu’il produisait l’une des plus grandes performances finales de la Coupe du monde, marquant un penalty en première mi-temps et marquant à nouveau dans le temps supplémentaire.

Ce faisant, il a imité son prédécesseur en tant qu’idole de l’Argentine, Diego Maradona, qui a inspiré le pays à son deuxième titre mondial avec une série d’affichages gagnants au Mexique en 1986.

