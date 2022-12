Le défilé de la victoire de la Coupe du monde d’Argentine se termine par une tragédie alors qu’un homme meurt pendant les célébrations

Lionel Messi et son équipe ont mis fin dimanche à l’attente de 36 ans de l’Argentine pour la gloire de la Coupe du monde. L’Albiceleste a triomphé de façon spectaculaire en battant la France 4-2 aux tirs au but.

Une explosion d’extase et de joie a englouti toute la nation après qu’il est apparu que l’Argentine de Messi ramenait à la maison le trophée le plus convoité du football.

A LIRE AUSSI | La CAF salue les performances des équipes africaines à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La superbe victoire de l’Argentine en Coupe du monde sur les champions en titre a déclenché une vague d’émotions dans le pays sud-américain.

Des millions de fans en liesse se sont rendus mardi dans les rues de Buenos Aires pour apercevoir leurs héros lors du défilé de la victoire en bus à toit ouvert. Cependant, les rapports suggèrent que le défilé de la victoire a sombré dans le chaos après qu’une mer d’Argentins en extase ait bordé les rues de Buenos Aires pour célébrer la victoire sensationnelle de La Albiceleste sur la France.

De plus, des nouvelles ont émergé selon lesquelles un homme de 24 ans est décédé après être tombé d’un toit dans la capitale, tandis qu’un garçon de cinq ans serait dans le coma après les célébrations. Selon le ministère de la Santé de Buenos Aires, l’homme est décédé d’une blessure mortelle à la tête après être tombé d’une hauteur alors qu’il faisait la fête.

Les immenses célébrations à travers le pays sud-américain ont été quelque peu gâchées par ces incidents malheureux.

Le défilé de la victoire lui-même a dû être abandonné après que la foule ait submergé l’appareil de sécurité. Toute l’équipe a dû continuer la tournée en hélicoptère pour des raisons de sécurité.

Plusieurs vidéos des scènes sauvages de Buenos Aires sont devenues virales sur Twitter. Dans une vidéo virale, on peut voir un fan sauter dans le bus depuis un pont aérien. Le fan a réussi à atterrir sur le pont supérieur occupé par les joueurs argentins. Un deuxième fan a essayé de le suivre mais a raté le bus, et il est tombé à la renverse et dans la foule en dessous.

Buenos Aires, l’Argentine s’est totalement effondrée. Le défilé de la victoire, si vous pouvez même l’appeler ainsi, a été écourté. C’est l’une des rares vidéos que j’ai reçues qui peut être téléchargée en toute sécurité sur les réseaux sociaux. Les gens sautaient dans le bus. Juste FOU 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB – Nico Cantor (@Nicocantor1) 20 décembre 2022

L’Argentine a remporté sa première Coupe du monde de football masculin depuis 1986 de manière stupéfiante après que Messi ait inspiré son équipe à une victoire aux tirs au but contre la France.

L’Argentine a remporté une victoire sans précédent dans une finale qui est maintenant largement considérée comme la plus grande finale de tous les temps. Messi a enfin cimenté sa place dans le panthéon des grands après avoir remporté le trophée de la Coupe du monde qui lui avait échappé jusqu’à présent et sa victoire a procuré une immense joie au peuple argentin. Cette joie était visible sur les visages des jeunes hommes et femmes chantant du haut des feux de circulation et chez les petites filles avec les drapeaux de la nation peints sur leurs joues. Il semble que tous les Argentins célèbrent le couronnement de Messi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici