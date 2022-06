Le défilé de la fierté de Toronto fait son retour en personne

Les rues du centre-ville de Toronto étaient inondées de couleurs, de musique et de sourires dimanche alors que le défilé de la fierté de la ville revenait pour la première fois en deux ans.

Des centaines de milliers de personnes se sont alignées sur la rue Yonge dimanche après-midi pour célébrer le retour du défilé après qu’il a été mis à l’écart par la pandémie de COVID-19. Le cortège a commencé à 14 h au coin des rues Bloor et Church.

Des chars colorés – de la musique éclatante pour dynamiser la foule – des danseurs, des drag queens et d’autres marcheurs agitant des drapeaux arc-en-ciel et portant des pancartes sur l’amour et l’acceptation ont lentement parcouru le parcours et se sont dirigés vers la place Yonge-Dundas, où le défilé a culminé.

Parmi ceux qui ont défilé, on compte un groupe qui n’avait jamais participé à un défilé de la fierté jusqu’à dimanche, des organisations communautaires, des syndicats, des services d’urgence, des équipes sportives et des dignitaires. Phyll Opoku-Gyimah, largement connue sous le nom de Dr Lady Phyll, était la grande maréchale internationale du défilé.

L’un des dignitaires du défilé était le maire de Toronto, John Tory, qui a défilé avec d’autres membres du conseil municipal.

Il a dit que c’était bien que les événements de la ville comme Pride soient de retour après une longue pause.

“C’est tellement bien à un moment où les droits sont diminués ailleurs dans le monde que nous pouvons célébrer le fait que nous avons fait de tels progrès. Nous avons beaucoup à faire. Mais, je pense que nous sommes heureux de respecter l’un à l’autre et à s’embrasser”, a déclaré Tory. “Et donc je pense que c’est ça la fierté.”

Tory était également avec sa petite-fille Isabel qui faisait partie de la communauté LGBTQ +. Plus tôt, les deux ont assisté à un petit-déjeuner Pride organisé par PFLAG (Parents, Familles et Amis des lesbiennes et des gays).

“Il est si important que les enfants et les adultes, tout le monde à Toronto, sentent qu’ils peuvent être qui ils sont, et qu’ils peuvent célébrer qui ils sont, et que nous les célébrons. Et c’est l’essence même de ce qu’est Toronto. Et nous “Je dois le garder ainsi. J’étais donc fier d’avoir Isabel avec moi aujourd’hui”, a déclaré Tory.

Les gens défilent dans le défilé de la fierté marquant le retour des festivités en personne pour la célébration annuelle LGBTQ, à Toronto, le dimanche 26 juin 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Eduardo Lima

CP24 s’est entretenu avec des dizaines de personnes lors du défilé, dont plusieurs participaient pour la première fois à un défilé de la fierté, et tous étaient heureux de le revoir et que tout le monde passe un bon moment. Certains d’entre eux venaient d’autres pays, dont les États-Unis, Israël et le Nicaragua.

“Je n’ai jamais côtoyé autant de personnes queer à la fois. Et ça me fait me sentir vraiment chez moi et tout ça. Donc j’aime beaucoup ça”, a déclaré un fêtard, qui a déménagé à Toronto depuis le Royaume-Uni. “On se croirait dans une grande vieille famille.”

Lorsqu’on a demandé à un spectateur ce que signifie la fierté pour lui, il a répondu qu’il s’agissait d’accepter et d’exprimer qui vous êtes et de ne pas vous soucier de ce que les autres pensent.

“C’est agréable de savoir qu’il n’y a pas que vous et quelques amis et c’est agréable qu’il y ait même des hétéros, des alliés qui vous soutiennent tous parce que tout au long de votre journée, évidemment, il y aura des gens qui ne le feront pas, alors c’est agréable de voir tout le monde le célébrer”, a-t-il déclaré.

Des foules de gens regardent le défilé de la fierté, marquant le retour des festivités en personne pour la célébration annuelle LGBTQ, à Toronto, le dimanche 26 juin 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Eduardo Lima

Pride Toronto a déclaré qu’il s’attendait à environ 1,8 million dimanche.

Avant le week-end, les organisateurs ont déclaré que le festival travaillait avec des sociétés de sécurité privées pour effectuer des contrôles dans des espaces désignés.

Ils disent que les mesures supplémentaires sont nécessaires compte tenu de l’augmentation signalée des incidents anti-LGBTQ ce mois-ci.

– Avec des fichiers de Beatrice Vaisman, Shanelle Kaul et La Presse Canadienne