Le défilé de la fierté de St. John’s reporté en raison d’avertissements de chaleur

Le défilé de la fierté de St. John’s qui devait avoir lieu dimanche a été reporté en raison d’avertissements de forte chaleur.

Les organisateurs ont dit que c’était une décision difficile. Ils rencontreront les autorités municipales lundi pour fixer une autre date.

Un communiqué de St. John’s Pride indique qu’avec les prévisions de 28 degrés et un humidex potentiel de 34 degrés, couplés au défilé qui se déroule au plus fort de la période de chaleur de la journée dans une zone non ombragée, ils ont pris en compte le risque pour les spectateurs du défilé trop bien.

“La sécurité de nos participants, bénévoles et spectateurs doit rester notre priorité absolue”, ont-ils déclaré.

Cela survient quelques heures seulement après que les organisateurs de la course sur route Tely 10 ont également décidé de reporter la course prévue dimanche matin en raison de la chaleur.

Plus à venir.

