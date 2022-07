Le défilé de la fierté de St. John’s annulé en raison des avertissements de chaleur

Les organisateurs disent que c’était une décision difficile. Ils rencontreront les autorités municipales lundi pour fixer une autre date. (Soumis par Alick Tsui)

Le centre-ville de St. John’s était censé bourdonner de milliers de personnes participant à une célébration de la communauté LGBTQ dimanche. Au lieu de cela, les rues seront calmes… et chaudes.

Les organisateurs de St. John’s Pride ont pris la décision de reporter leur défilé annuel samedi après-midi, 24 heures avant le début.

« Cela devient un point très dangereux, et tout bien considéré … il ne semble tout simplement pas que ce serait sûr de le faire », a déclaré l’organisateur du défilé Gorvin Greening, notant que le défilé est fréquenté par des personnes de tous âges, de tous horizons. et capacités. “Nous ne voulions pas rendre nos populations vulnérables encore plus vulnérables.”

La ville s’attend à une chaleur et une humidité étouffantes, avec des températures qui devraient toucher 28 degrés en milieu d’après-midi et un humidex autour de 38 degrés.

St. John’s Pride attendait 3 000 personnes marchant dans le défilé, et au moins autant de spectateurs. Le parcours verrait la procession traverser le centre-ville de St. John’s, où les températures peuvent être amplifiées par l’asphalte et la proximité de la foule.

Greening a déclaré que le comité de la fierté rencontrera les responsables de la ville lundi pour fixer une nouvelle date, probablement en août, mais ce n’est pas aussi simple que de simplement regarder le calendrier et de choisir un nouveau jour.

“Ça va être toute une entreprise, pour être parfaitement honnête”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, nous avons nos équipes de fermeture de routes, nos secouristes, nos bénévoles. Nous avons également environ 120 groupes qui doivent également modifier leurs horaires.”

3e revers pour le défilé de la Saint-Jean

La décision est intervenue quelques heures seulement après que les organisateurs de la course sur route Tely 10 ont également décidé de reporter leur événement prévu dimanche matin en raison de la chaleur.

Greening a déclaré que l’annulation était un signal d’alarme, car la course devait commencer à 8 heures du matin – pendant la partie la plus fraîche de la journée – et le défilé devait commencer pendant les températures maximales à 14 heures.

C’était censé être un grand retour pour la St. John’s Pride, après que le défilé ait été annulé deux années de suite en raison de la pandémie. Malgré un troisième revers de suite, Greening espère que la quatrième fois sera le charme.

“Nous sommes très chanceux que la communauté LGBTQ2S+ soit très favorable. Ils sont très enthousiastes. Je ne doute pas que nous aurons toujours la même énergie lorsque nous reprogrammerons.”

