Le défilé de la fête du Travail à Toronto montre comment la génération Z revitalise le mouvement ouvrier

Les dirigeants syndicaux ont félicité la nouvelle génération de Canadiens à entrer sur le marché du travail le lundi de la fête du Travail, affirmant que les priorités de la cohorte de jeunes – combinées à l’évolution des normes introduites par la pandémie de COVID-19 – font beaucoup pour revitaliser le mouvement syndical du pays.

Les jeunes employés entrent en grand nombre sur le marché du travail, ont-ils déclaré, et offrent des perspectives et expriment des priorités qui diffèrent souvent de celles exprimées par les générations plus âgées.

Une partie de cette énergie fraîche a été exposée lors du défilé de la fête du Travail de Toronto, qui est revenu dans les rues du centre-ville de la ville pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Des chants, des cors, des tambours, de la musique pop et des sons de cornemuse ont rempli l’air du centre-ville de Toronto alors que des centaines de travailleurs et des dizaines de syndicats ont manifesté leur soutien au mouvement ouvrier.

Après avoir pris la parole lors d’un rassemblement au Nathan Phillips Square du centre-ville de Toronto, la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que les membres de la génération Z, comme sa fille de 21 ans, apportent une nouvelle perspective importante au mouvement syndical.

“Ils nous revitalisent, c’est la réalité”, a déclaré Payne. “Cela envoie le message que nous devons avoir un équilibre dans nos vies, nous devons pouvoir avoir une vie en dehors du travail et nous devons pouvoir avoir de la dignité et du respect sur nos lieux de travail.”

Des syndicalistes et militants participent au défilé de la fête du Travail à Toronto, le lundi 5 septembre 2022. (Tijana Martin/La Presse canadienne)

Payne a déclaré que le mouvement ouvrier connaît une croissance accrue dans le monde et que les syndicats sont encouragés à affronter de grandes entreprises comme Amazon, Google et Starbucks parce que la pandémie a redéfini la valeur du travail.

“Les gens ont commencé à voir qu’ils étaient précieux pour notre société et notre économie, et qu’ils n’obtenaient pas nécessairement le respect qu’ils méritaient pour ce travail.”

D’autres dirigeants syndicaux ont laissé entendre que la tendance est bien vivante au Canada également.

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a déclaré qu’elle voyait de plus en plus de jeunes travailleurs s’organiser sur le lieu de travail et signer des cartes syndicales.

“Je pense que certaines des réalisations et des jalons de ces derniers temps sont un intérêt renouvelé que les travailleurs ont à prendre le pouvoir dans leur droit de travail de s’organiser … à comprendre qu’en travaillant dans la solidarité, ils peuvent accomplir de plus grandes choses”, a déclaré

Bruske. “La pandémie a montré aux travailleurs que c’est le cas.”

Selon Payne, la prévalence de telles attitudes est illustrée par des discussions récentes sur ce qu’on appelle «l’abandon silencieux».

Une famille regarde un militant et des membres du syndicat défiler à Toronto lors du défilé de la fête du Travail le lundi 5 septembre 2022. (Tijana Martin/La Presse canadienne)

Bien que les définitions varient, l’arrêt silencieux fait essentiellement référence au fait d’arriver au bon moment, d’accomplir les tâches qui vous sont assignées, de partir à l’heure et de ne pas entreprendre de travail supplémentaire en dehors de vos heures normales. Il ne s’agit pas de se relâcher au travail, mais plutôt de fixer des limites et de prévenir l’épuisement professionnel.

Mais Payne a soutenu que l’abandon silencieux est une action individuelle qui ne résoudra pas le problème des conditions injustes sur le lieu de travail à long terme.

“La façon dont vous faites cela est d’adhérer à un syndicat, d’avoir un pouvoir collectif sur votre lieu de travail, de négocier une convention collective, de vous assurer que vos conditions de travail sont meilleures et de le faire en tant que collectif”, a-t-elle déclaré.

“Parce qu’il y a de fortes chances que votre collègue ressente la même chose que vous.”

Donovan Ritch, un organisateur du groupe de défense des travailleurs des jeunes Fightback, a déclaré qu’il y avait eu une vague importante de travailleurs syndiqués ces derniers mois. Plus de 220 magasins Starbucks aux États-Unis ont voté en faveur de la syndicalisation depuis la fin de l’année dernière, et Ritch a déclaré que le sentiment se répandait au Canada.

“C’est un signe que les travailleurs qui ne sont pas organisés sont plus favorables aux syndicats qu’ils ne l’ont été depuis plusieurs générations, et nombre d’entre eux prennent activement des mesures pour organiser des syndicats”, a-t-il déclaré.

Ritch a déclaré que l’abandon silencieux est également une forme d’action professionnelle, que les travailleurs s’en rendent compte ou non.

“Les travailleurs en ont assez d’être exploités, de devoir travailler de longues heures et d’être obligés de faire tout ce travail supplémentaire sans être payés pour cela”, a-t-il déclaré.

“La jeune génération ne sait pas grand-chose de ce que sont les syndicats et de ce qu’ils peuvent faire, mais ils apprennent qu’ils doivent agir d’une manière ou d’une autre.”