Le défilé de célébration du 4 juillet traverse le centre-ville de Streator – Shaw Local

La célébration du 4 juillet de Streator a organisé son défilé annuel le dimanche 10 juillet au centre-ville de Streator. Des centaines de personnes se sont alignées sur les trottoirs des rues Main et Park alors que le défilé mettait en vedette la fanfare de l’école secondaire Streator, la fanfare de l’école primaire Streator et un certain nombre d’autres entrées.

Le directeur à la retraite de la chambre de commerce de la région de Streator, Jack Dzuris, et sa famille ont été les grands maréchaux du défilé.

Les enfants chassent les bonbons le dimanche 10 juillet 2022, devant la fanfare de l’école secondaire Streator alors qu’elle descend la rue Main. (Michael Urbanec)