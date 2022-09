Le défilé d’automne souligne les activités du dimanche à Ottawa – Shaw Local

Le Comité des événements spéciaux à Ottawa a été déçu que le défilé des Journées de l’amitié ait échoué.

Pour ramener une excitation similaire dans le centre-ville de la ville, le comité a organisé le défilé inaugural des épouvantails, qui est prévu pour 13 heures le dimanche 25 septembre, a déclaré Jim Reilly, un organisateur du défilé.

Le parcours du défilé ira de l’extrémité sud de Washington Square le long de la rue La Salle jusqu’au bloc Jordan, où plusieurs activités familiales suivront de 14h à 17h. La rue La Salle sera fermée à la circulation pendant le défilé.

«Nous avons eu une réunion du comité des événements spéciaux en février et nous avons tous senti que nous devions ramener un défilé», a déclaré Reilly. “Nous avons pensé qu’un défilé d’automne serait une bonne idée.”

Les activités dans le bloc Jordan comprendront du maquillage, de la peinture de citrouilles, un magicien, des vendeurs et des food trucks, entre autres activités organisées par Abbie Callaway Kennedy. Wreckin’ Dixie se produira de 14h à 17h

Le défilé mettra en vedette des participants costumés, le district scolaire élémentaire d’Ottawa avec des élèves et du personnel, les pompons et les pom-pom girls Shepherd, des camions de pompiers et plusieurs autres participants.

Le marché de la moisson d’automne est également prévu dimanche

Un marché de récolte d’automne est prévu de 11 h à 16 h le dimanche au 229 Estates, 1002 First Ave., Ottawa.

L’événement mettra en vedette plus de 35 vendeurs, un zoo pour enfants, des camions de restauration et des activités pour les enfants.

Le vendeur de fromage local Chucks Gourmet Cheese participera à son dernier événement dimanche, ont annoncé les organisateurs.