Le défilé couture printemps de Chanel est un ballet inspiré des boutons sur le podium parisien

PARIS — Un air de surréalisme a enveloppé le défilé Couture Printemps de Chanel mardi alors que des invités célèbres, dont Naomi Campbell et Kendrick Lamar, ont dû relever un défi de navigation : passer devant une imposante paire de ciseaux métalliques ouverts. Cette porte symbolique a ouvert la voie à une vitrine de théâtre en rond à Paris.

L’accent du défilé était mis sur un élément de mode humble mais emblématique : le bouton. Le motif a été présenté dans un court métrage et sous la forme d’une sculpture géante descendant du plafond, un exploit de théâtre de la mode provoquant des halètements de joie de la part des invités brandissant la caméra et un signe d’approbation du réalisateur tout aussi spectaculaire Baz Luhrmann.

Voici quelques moments forts des défilés couture du printemps de mardi :

BOUTONS ET BALLET

Le bouton est une humble icône, mais il n’en a pas toujours été ainsi. On attribue à Gabrielle « Coco » Chanel la révolution de la mode avec le tailleur pour femme, et le bouton sur le devant était essentiel, selon la maison, pour aider les femmes à « se débarrasser de tout ce qui les empêchait de bouger librement ».

Dans l’exposition couture mousseuse et étincelante de mardi, présentée sous les hauts plafonds du Grand Palais Éphémère, la directrice artistique Virginie Viard a utilisé le bouton comme un bijou. Il a insufflé une collection qui célébrait la liberté de mouvement dans le monde du ballet et de la danse.

Viard a utilisé les boutons-bijoux comme épice pour le drame de la scène du ballet, les dispersant sur des silhouettes contrastées et souvent segmentées. Une superbe parure en tulle à volants a ouvert le défilé, ouvrant la voie à des pièces comme une mini-robe noire trapèze qui capturait l’essence d’une silhouette de ballerine. Les superpositions de la collection sur des justaucorps et des collants de ballet ont glissé avec élégance sur le défilé.

La maison était profondément consciente de son histoire : 2024 marque le siècle depuis que Coco Chanel s’est lancée dans la création de ballets. La palette d’aquarelles roses et blanches de cette collection évoque le style vibrant des Ballets Russes imaginé par Léon Bakst et Sergei Diaghilev.

« La danse, c’est une thématique essentielle chez Chanel. Nous sommes étroitement liés à ses institutions, chorégraphes et danseurs, et nous créons souvent des costumes pour le ballet », a déclaré Viard.

Les robes faisaient écho aux corsages serrés et aux jupes en tulle gonflées caractéristiques des Ballets Russes. La collection comprenait également des jupes courtes et droites transparentes, des robes longues et des combinaisons, toutes ornées de broderies complexes représentant des draperies, des petits nœuds, des poches en tulle illusion et des ceintures en dentelle, intégrant davantage le thème du ballet dans le tissu de chaque vêtement.

Pourtant, les collections de Viard manquent toujours du sentiment de cohésion – la domination d’une esthétique globale chaque saison – qui était associée à son prédécesseur Karl Lagerfeld, décédé en 2019.

Mais le public qui acclamait et applaudissait ne semblait pas s’en soucier.

L’ODE CINÉMATIQUE DE CHANEL

Dans un prélude éblouissant, un film de mode mettant en vedette Margaret Qualley, l’actrice et fille d’Andie MacDowell, a illuminé les murs rideaux du podium avec un récit fantaisiste réalisé par Dave Free. L’intrigue, qui rappelle parfois le tour emblématique de Barbra Streisand dans « Funny Girl », raconte l’histoire d’une belle jeune femme à la recherche d’un bouton manquant – un voyage qui la mène au cœur de Paris.

L’icône du style Naomi Campbell apparaît comme une sauveuse fortuite, offrant à Qualley un billet pour la capitale de la mode. Le point culminant se déroule dans la célèbre rue Cambon, où Qualley rencontre une Coco Chanel des temps modernes interprétée par l’énigmatique Anna Mouglalis. Mouglalis, avec son baryton immédiatement reconnaissable, n’est pas étrangère au rôle, ayant déjà donné vie au légendaire créateur à l’écran.

L’aventure cinématographique a préparé le terrain pour le véritable spectacle. À la fin du film, Qualley est passé en douceur de l’écran à la scène, ouvrant le défilé couture.