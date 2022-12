Le défilé avorté de la Coupe du monde résume le charme et le vice de l’Argentine

Des millions d’Argentins qui ont entassé les rues de Buenos Aires pour célébrer un moment inoubliable avec Lionel Messi et ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde se sont plutôt retrouvés à une fête géante dépourvue de son défilé de bus caractéristique.

Des amis, des familles et même des fans rivaux ont voyagé de tout le pays vers la capitale pour se prélasser dans la gloire d’un premier titre mondial en 36 ans.

Pourtant, la plupart ont fini par manquer le spectacle principal après que le voyage chaotique en bus ait été interrompu près de cinq heures après son début, la police ayant décidé qu’il ne pouvait pas continuer pour des raisons de sécurité.

Malgré la déception, les festivités se sont poursuivies pour beaucoup, la journée devenant une démonstration de la passion effervescente des Argentins pour le football.

Avec presque tout le monde vêtu du maillot bleu et blanc distinctif de l’équipe par une journée brûlante, une présence unifiée masquait les profondes fissures sociales et les inégalités économiques d’un pays aux prises avec des années de turbulences financières.

C’était une fête sans précédent avec environ cinq à six millions de personnes dans les rues de Buenos Aires.

“Je ne peux pas expliquer ce (sentiment) avec des mots mais avec de l’émotion”, a déclaré à l’AFP Paola Zattera, 43 ans, qui travaille dans l’administration.

Elle avait six ans la dernière fois qu’il y a eu un défilé de la victoire de la Coupe du monde à Buenos Aires lorsque feu Diego Maradona était le champion du peuple.

Elle a dit qu’elle “ne comprenait pas grand-chose” à ce qui se passait à l’époque, mais cette fois, elle était déterminée à en tirer le meilleur parti.

« Je m’en fous si je ne les vois que de loin. Je suis là et c’est historique !”

Nous ne pouvons rien organiser

Dès le petit matin, un essaim constant de personnes empruntait toutes les routes menant au monument emblématique de l’Obélisque dans le centre de Buenos Aires, où les vainqueurs de la Coupe du monde devaient terminer leur défilé de la victoire de 30 kilomètres (18 milles).

Les fans étaient venus de loin.

« Nous avons pris la décision hier à cinq heures de l’après-midi. Nous avons réservé un hôtel à l’Obélisque et avons pris l’avion à quatre heures du matin”, a déclaré à l’AFP Cristina Vazquez, propriétaire d’une boîte de nuit de 42 ans, du centre touristique du sud de Bariloche.

“Nous venons de Rosario, la ville de Messi”, a déclaré le marchand Luciano Peralta, 41 ans, faisant référence à la ville natale de la star à environ 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale.

“Il y a de l’espoir à chaque Coupe du monde mais cette équipe est très proche du peuple argentin qui s’identifie beaucoup à lui.”

Des gens de tous les horizons se sont mêlés à la foule qui comprenait même des familles avec de jeunes enfants et des bébés.

C’était une fête que personne n’était prêt à manquer, même après avoir célébré longtemps dans la nuit de dimanche après que l’Argentine ait remporté la Coupe du monde en battant la France aux tirs au but.

Et pourtant, comme si souvent auparavant en Argentine, il y avait une piqûre dans la queue.

Des problèmes de sécurité ont été soulevés après que certains fans ont tenté de sauter dans le bus depuis un pont, et le reste du voyage a été annulé.

Une visite en hélicoptère organisée à la hâte qui a emmené Messi, Scaloni et le milieu de terrain Rodrigo De Paul sur les principaux sites de parade n’a guère été une consolation pour ceux qui espéraient les voir en chair et en os.

“Je suis un peu déçu car une fois de plus nous, les Argentins, avons montré que nous ne pouvions rien organiser”, a déploré Jorge Ortalli, 52 ans, venu à Buenos Aires avec son fils de la ville voisine de Campana.

Un jour mémorable et éternel

Un vacarme constant de tambours et de cors emplissait encore l’air des heures après le défilé avorté.

Plus tôt dans la journée, les fans avaient grimpé au sommet des abribus et des lampadaires alors que l’ondulation bleue et blanche des fans s’étendait de plus en plus loin de l’obélisque.

Être présent et se mêler à d’autres Argentins était ce qui comptait pour beaucoup.

“Dans 10 ou 20 ans on se souviendra qu’on était là, c’est unique”, a déclaré Agustin Deleriche.

“Quelle que soit la couleur, quelle que soit la classe sociale, gagner une Coupe du monde unit un pays et ceux qui l’ont vécu ne l’oublieront jamais.”

Il s’attendait à ce que ce soit un “jour mémorable et éternel”.

Mais une fois de plus dans une Argentine économiquement instable et politiquement polarisée, certains avaient le sentiment d’une nouvelle occasion manquée.

“J’aurais aimé que ça se termine différemment. Nous avons sous-estimé ce qui pourrait arriver”, a déclaré Roman Garcia, 38 ans.

À la fin de la journée, des affrontements mineurs avaient éclaté entre les fans – certains clairement en état d’ébriété – et la police qui s’était déplacée pour expulser un petit groupe qui s’était introduit de force dans la zone autour de l’obélisque.

