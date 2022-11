Le défilé annuel de Noël illuminé de Spring Valley aura lieu au centre-ville le 26 novembre – Shaw Local

La ville de Spring Valley et Grow Spring Valley accueilleront le défilé annuel de Noël illuminé à 18 h le samedi 26 novembre au centre-ville.

Le défilé débutera à Hall High School et se rendra au centre-ville via la rue St. Paul avant de se terminer à Greenwood Street.

La ville bloquera la rue East St. Paul de la circulation et du stationnement dans les pâtés de maisons 100 et 200. Les chars de parade et les véhicules peuvent se garer sur Saint-Paul entre les rues Greenwood et Power pour assister aux représentations au Mini Park et à l’illumination de l’arbre de la ville conçu par le Quesse Christmas Light Show.

Les juges de la ville jugeront les participants au défilé pour le prix Best in Parade. Les téléspectateurs peuvent voter pour leur char préféré en textant le nom au 815-662-0402 entre 18 h et 19 h.

Un vote sera compté par numéro pour le Fan Favorite Award qui sera annoncé la semaine suivante sur les réseaux sociaux.

Mini Park, 116 E. St. Paul Street, présentera après le défilé un quatuor de barbiers, le Ballet Folklorico De Colores, le JFK Band, le Hall Band et le Hall Devillettes.

En plus de l’illumination du sapin de Noël, Quesse Christmas Light Show a créé un Twinkle Tunnel pour Mini Park. La structure sera en place tout au long de la période des fêtes pour des photos et des vidéos à utiliser sur les réseaux sociaux.

Spring Valley City Bank, le DePue Men’s Club, MMTCPA, Canan Steel, Heartland Bank et un don de UpScale Resale’s Helping Hands ont tous aidé à parrainer le défilé de Noël illuminé de Spring Valley 2022.