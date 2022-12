Le défilé annuel de Lockport Love samedi comprenait des chants de Noël, des cadeaux et le Père Noël – Shaw Local

Le Père Noël et un défilé de bénévoles portant des cadeaux et des festivités se sont arrêtés samedi dans plusieurs maisons de Lockport.

Selon Bert Thompson, président de Lockport Love, la Lockport Love Holiday Gift Parade est un événement annuel de Lockport Love, une organisation caritative à but non lucratif que le service de police de Lockport a créée en 2014.

Lockport Love collecte des fonds et accepte des dons tout au long de l’année pour aider les familles de Lockport dans le besoin, a déclaré Thompson

Mais pendant la période des fêtes, Lockport Love parraine plusieurs familles dans le besoin pour des cadeaux de Noël, a déclaré Jodi Turnbough, secrétaire de Lockport Love. Ensuite, avec un défilé de véhicules d’urgence, le Père Noël et environ 50 bénévoles ont livré les cadeaux au domicile de chaque destinataire, a-t-elle déclaré.

“Nous chantons des chants de Noël, puis le Père Noël leur donne les cadeaux”, a déclaré Turnbough.

Le jour du défilé, les volontaires se retrouvent au poste 18 de la Légion américaine à Lockport à 8 heures du matin pour le petit-déjeuner, puis partent à 9 heures du matin, a déclaré Turnbough.

« Nous ne sommes qu’une petite organisation à but non lucratif composée de bénévoles, de gens d’affaires locaux, d’agents d’application de la loi, des pompiers, de gens de la communauté ; c’est comme ça que je me suis impliqué », a déclaré Thompson. “Tout l’argent reste ici dans la ville et aide vos voisins.”

Thompson a déclaré que le défilé est un “moment spécial” pour la plupart des familles, bien que certaines familles soient gênées par l’attention, a-t-il déclaré. Mais il aime la crainte sur les visages des enfants lorsque le défilé atteint leurs maisons.

“Le simple fait de voir les sourires sur leurs visages lorsque les camions de pompiers et les dépanneuses s’arrêtent est tout simplement incroyable”, a déclaré Thompson.

Thompson a déclaré qu’il avait commencé avec Lockport Love en tant qu’agent de liaison avec les familles et que Thompson et sa femme avaient également parrainé certaines familles au fil des ans. Ensuite, Thompson a siégé au conseil d’administration et est finalement devenu président, a-t-il déclaré.

“Ce fut un excellent groupe pour tout le monde”, a déclaré Thompson. “Personne ne gagne d’argent. Personne ne prend de salaire. Lorsque nous organisons des collectes de fonds, 100 % reviennent au groupe. C’est une bonne chose.

Thompson a déclaré que Lockport Love avait aidé des familles dont un membre souffrait d’une maladie en phase terminale » ou d’un « très grave problème médical ». Mais parfois, les familles subissent une perte d’emploi ou un divorce, a déclaré Turnbough.

“Certaines personnes sont très malades, alors nous payons leur maison ou payons leurs factures médicales juste pour les faire traverser cette période difficile”, a déclaré Turnbough et a ajouté plus tard, “” Quelqu’un a appelé l’autre jour et a demandé si nous pouvions donner son petit-fils un manteau. Il a deux ans et demi et n’a pas de manteau.

Et certaines personnes sont “juste sur leur chance”, a déclaré Thompson.

« C’est drôle, mais nous n’avons jamais pensé au nombre de familles que nous avons aidées », a déclaré Thompson. « Nous sommes un petit groupe de personnes. Si vous y réfléchissez bien, nous aidons cinq, 10, parfois 20 familles chaque année. Chaque famille a trois, quatre enfants. Tout d’un coup, cela fait huit ans. Nous avons probablement aidé plus de 1 000 personnes… cela me fait du bien à la fin de la journée.

Pour plus d’informations, visitez lockportlove.com.