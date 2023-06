Le défilé annuel couronne les 73e Journées suédoises à Genève – Shaw Local

Des centaines d’habitants et de visiteurs ont bordé les rues du centre-ville de Genève pour le défilé annuel des Journées suédoises dimanche après-midi.

Le défilé de plus d’une heure comprenait environ 65 entrées, y compris des troupes scoutes et des équipes sportives locales, des Shriners, des joueurs de cornemuse, des groupes, les Jesse White Tumblers et une myriade de groupes communautaires et d’entreprises.

Les Jesse White Tumblers prennent leur envol dimanche lors du défilé des Journées suédoises à Genève. (Rick West)

genevois et Lauréat du prix du bois 2022 Jay Womack a servi de maréchal de parade.

Parrainé par la Chambre de commerce de Genève, les Journées suédoises remontent à 1949. Le festival a été conçu comme une célébration de l’héritage des immigrants suédois qui se sont installés dans la région.