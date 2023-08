Le déficit de talents dans le secteur américain des puces émerge alors que les fabricants dépensent des milliards

Le président américain Joe Biden rend visite à Wolfspeed, un fabricant de semi-conducteurs, à Durham, en Caroline du Nord, le 28 mars 2023. (Photo de Jim WATSON / AFP) (Photo de JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Une poussée vers la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis a stimulé des dépenses massives, et avec elles, des inquiétudes quant à la taille de la main-d’œuvre qualifiée.

Le président Joe Biden a promulgué le CHIPS and Science Act il y a un an, et les sociétés de semi-conducteurs à travers les États-Unis ont promis de dépenser 231 milliards de dollars pour construire des centres de fabrication de puces sur le sol américain. Maintenant, alors que les pelletées de terre frappent le sol pour commencer la construction, les entreprises réalisent à quel point il est difficile de trouver des talents.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déclaré qu’il avait dû retarder la production de son usine de 40 milliards de dollars en Arizona en raison d’un manque de travailleurs aux États-Unis.

« Nous sommes toujours à la recherche de travailleurs qualifiés plus qualifiés dans tous les domaines », a déclaré le président de TSMC Arizona, Brian Harrison. « Nous installons nos pièces d’équipement uniques aux États-Unis et extrêmement avancées. »

TSMC fait venir des travailleurs de Taïwan pour gérer l’équipement de haute technologie et former les travailleurs américains.

« [U.S. workers] n’ont tout simplement pas d’expérience sur ces outils et techniques spécifiques », a déclaré Harrison.

Mais tout le monde n’est pas fan de l’approche de TSMC. Le syndicat Arizona Pipe Trades 469 a aidé à financer un site Web appelé « Stand with American Workers » accusant TSMC de négliger les travailleurs de l’Arizona au profit de leurs homologues taïwanais dans le but « d’exploiter une main-d’œuvre bon marché ».

Mais Harrison a fait valoir que c’était une idée fausse: « Il est en fait plus coûteux de faire venir le travailleur de Taïwan, de lui verser un salaire américain équitable pendant qu’il est aux États-Unis et de payer pour toute sa réinstallation, son logement et son soutien. »