Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes peuvent avoir des répercussions macroéconomiques importantes. Ils peuvent également affecter la stabilité financière et fragiliser la situation financière des gouvernements qui doivent intervenir pour apporter des secours ou couvrir les pertes à la suite d’une catastrophe. Bien que les effets de tels événements puissent être atténués par une assurance catastrophe, seul un quart environ des pertes liées aux catastrophes climatiques sont actuellement assurées dans l’UE. Dans certains pays, ce chiffre est inférieur à 5 % (voir graphique).

Graphique La part des pertes économiques assurées liées aux catastrophes naturelles en Europe est faible et pourrait diminuer à moyen et long terme Part moyenne des pertes économiques assurées causées par des événements météorologiques en Europe (1980-2021, pourcentages) Sources: Tableau de bord de l’EIOPA sur les lacunes de protection des assurances en cas de catastrophes naturellesAgence européenne pour l’environnement (AEE) CATDAT.

La Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) ont travaillé ensemble sur la manière d’améliorer l’assurance des ménages et des entreprises européennes contre les catastrophes liées au climat, telles que les inondations ou les incendies de forêt. Notre document de discussion conjoint présente des mesures possibles pour accroître l’adoption et l’efficacité de l’assurance contre les catastrophes tout en créant des incitations à s’adapter aux risques climatiques et à les réduire.

Ce document vise à susciter un débat sur la manière de combler le déficit de protection en matière d’assurance climatique.