Le déficit commercial américain a légèrement augmenté pour atteindre 78,2 milliards de dollars en octobre

New York

CNN Affaires

—



Le déficit commercial des États-Unis n’a augmenté que légèrement en octobre par rapport au mois précédent, à 78,2 milliards de dollars.

La dernière lecture n’a augmenté que de 5,4%, soit moins de la moitié du rythme d’augmentation par rapport à la lecture révisée de septembre, lorsque le déficit commercial a bondi de 12,7% à 74,1 milliards de dollars.

Un dollar fort et une demande mondiale plus faible ont pesé sur les exportations au cours des deux mois. Un dollar fort rend les produits américains plus chers pour les acheteurs étrangers et rend également les importations plus abordables pour les acheteurs américains. Mais les ralentissements économiques sur les marchés étrangers ont également touché les exportations américaines dans les lectures les plus récentes.

Le dernier rapport montre que les exportations ont chuté de 0,7 % en octobre par rapport au mois précédent et sont en baisse de près de 2 % par rapport au record d’exportations établi en août. La majeure partie de la baisse est attribuable aux exportations de biens plutôt qu’aux exportations de services, qui ont chuté de 4,4 % par rapport à août.

Les prix du pétrole ont baissé depuis le début de cette année, selon les données publiées dans le rapport. Le prix moyen des importations de pétrole brut au cours du mois était de 82,05 $ le baril, en baisse de 5,7 % par rapport à septembre et de 21,7 % par rapport au sommet de juin.

Mais les États-Unis exportent maintenant plus de produits pétroliers, en dollars, qu’ils n’en importent. Ainsi, un prix plus bas du brut n’aide plus le déficit commercial comme il aurait pu le faire dans le passé, lorsque les importations de brut et de produits pétroliers dépassaient largement les exportations.

Le déficit du mouvement des marchandises entre les États-Unis et la Chine s’est considérablement réduit dans le dernier rapport, chutant de 22,6 % à 28,9 milliards de dollars contre 37,3 milliards de dollars, un facteur de la plus faible augmentation de l’écart commercial.

Bien que la majeure partie de ce rétrécissement soit due à un bond de 31,3 % des exportations de biens américains vers la Chine, par rapport à septembre, une baisse de 9,5 % des importations américaines de biens chinois a également été un facteur du moindre déficit commercial entre les deux pays.