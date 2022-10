Le déficit budgétaire américain réduit de moitié pour la plus forte baisse jamais enregistrée au milieu de la baisse des dépenses de Covid

Le déficit budgétaire américain a été réduit de moitié pour l’exercice 2022, la plus forte baisse de l’histoire après deux années d’énormes dépenses liées à Covid.

Bien qu’il soit encore important en termes historiques, le déficit budgétaire est tombé à 1 375 milliards de dollars, contre un déficit de 2 776 milliards de dollars en 2021.

Les déficits des deux années précédentes ont grimpé en flèche alors que le Congrès déboursait des sommes massives pour lutter contre la pandémie.

Au cours de l’exercice 2021, les législateurs ont adopté le plan de sauvetage américain, un programme de dépenses de 1,9 billion de dollars qui, selon l’administration Biden, a aidé le pays à traverser une grave crise sanitaire et économique, mais qui, selon les critiques, était inutile et a contribué à alimenter le taux d’inflation le plus élevé en plus de 40 ans. années.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la déclaration budgétaire publiée vendredi “fournit une preuve supplémentaire de notre reprise économique historique, tirée par nos efforts de vaccination et le plan de sauvetage américain”.

Yellen a ajouté que les résultats montraient également “l’engagement du président Joe Biden à renforcer la santé budgétaire de notre pays”.

Plus tôt cette année, la Maison Blanche a fait adopter la loi sur la réduction de l’inflation, visant divers domaines, notamment la réduction des frais médicaux, la promotion de l’énergie propre et la réforme du code des impôts. Cependant, l’inflation a continué de grimper et les responsables de l’administration ont souligné le rôle principal de la Réserve fédérale dans la lutte contre les hausses de prix par le biais de hausses des taux d’intérêt.

L’exercice 2022 a enregistré 4,896 billions de dollars de revenus contre 6,272 billions de dollars de dépenses. Le nombre de dépenses représentait une baisse d’environ 550 milliards de dollars des dépenses, mais une augmentation de 850 milliards de dollars des revenus. Le total est de loin le plus élevé jamais enregistré par le gouvernement américain.