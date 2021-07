Le déficit américain totalisera 3 000 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021, selon un panel budgétaire

Le gouvernement fédéral nagera dans 3 000 milliards de dollars d’encre rouge d’ici la fin de l’exercice 2021, selon une estimation du Congressional Budget Office publiée jeudi qui a augmenté de 33% par rapport aux dernières prévisions.

À la suite de multiples mesures de relance visant à lutter contre l’impact économique de la pandémie, le Congrès accusera cette année un déficit budgétaire équivalent à 13,4% du PIB, le deuxième niveau le plus élevé depuis 1945 et dépassé seulement par les dépenses de 2020.

Le CBO a publié pour la dernière fois une estimation du déficit en février, lorsqu’il a constaté un déficit de 745 milliards de dollars inférieur à celui prévu actuellement. Selon les projections actuelles, la portion de 23 000 milliards de dollars de la dette publique détenue par le public passerait à 103 % d’ici la fin de l’exercice en cours.

Le déficit en 2020 s’élevait à 3,13 billions de dollars et s’élève déjà à 2,06 billions de dollars au cours des huit premiers mois de l’exercice. La dette publique totale s’élève désormais à 28 300 milliards de dollars, dont le public détient 22 200 milliards de dollars.

« Les perturbations économiques causées par la pandémie de coronavirus 2020-2021 et la législation promulguée en réponse continuent de peser sur le déficit (qui était déjà important par rapport aux normes historiques avant la pandémie) », a écrit le bureau dans un rapport.

Il y avait de bonnes nouvelles: le CBO a augmenté son estimation du produit intérieur brut pour gagner 7,4% d’ici la fin de 2021 et 2,8% par an jusqu’en 2025, bien au-dessus de sa norme historique. Le chômage continuera également de baisser, selon le rapport, jusqu’à ce qu’il tombe à environ 4% en 2022 et y reste pendant plusieurs années.

Concernant l’inflation, le bureau voit l’indice des dépenses de consommation personnelle augmenter de 2,8% cette année. L’indice PCE est la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale, qui a indiqué la semaine dernière un taux d’inflation global de 3,4%, bien au-dessus de son objectif de 2%.

Le CBO s’attend ensuite à ce que l’inflation se modère dans les années à venir à 2% en 2022, puis se maintiendra autour de 2,1% jusqu’en 2025. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans devrait augmenter à 2,7% à partir de fin 2025 ; il s’est récemment négocié autour de 1,48%.