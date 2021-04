MATT Gaetz a déclaré qu’il « n’allait nulle part » après que le comité d’éthique de la Chambre ait lancé une enquête sur ses rumeurs d’inconduite sexuelle et de trafic sexuel.

Le représentant de la Floride a juré « Je n’ai pas encore commencé à me battre » après qu’une enquête fédérale menée par le ministère de la Justice ait examiné ses prétendus paiements dans un réseau de trafic sexuel – et quelques heures seulement après que le comité a annoncé une enquête sur le représentant républicain.

Le comité d’éthique de la Chambre ouvre une enquête sur Matt Gaetz pour sa prétendue inconduite sexuelle Crédit: AFP

Le comité d’éthique de la Chambre a signalé de récentes allégations publiques d’inconduite sexuelle contre Gaetz Crédit: Matt Gaetz / Twitter

« Je suis fait pour la bataille et je ne vais nulle part », a déclaré Gaetz vendredi à l’issue de l’enquête.

« Les diffamations contre moi vont des distorsions de ma vie personnelle aux théories du complot sauvage – et je veux dire sauvage », a poursuivi Gaetz, tout en s’exprimant lors d’un événement Women for America First au Trump National Doral Miami Resort.

Il a plutôt insisté sur le fait que les revendications étaient «enracinées dans un effort d’extorsion contre ma famille pour 25 millions de dollars».

« Je ne serai pas intimidé par les médias mensongers, et je ne serai pas extorqué par un ancien responsable du DOJ et les escrocs avec lesquels il travaille. La vérité prévaudra », a-t-il conclu lors de l’événement.

Gaetz a été accusé d’avoir envoyé 900 dollars à un présumé trafiquant sexuel qui a payé une fille de 17 ans pour ses frais de voyage Crédit: AP

L’ami de Gaetz, Joel Greenberg, plaidera coupable devant les procureurs fédéraux cette semaine Crédit: AP

Le comité d’éthique de la Chambre, qui vient d’ouvrir une enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle contre le représentant républicain Gaetz, vérifiera si le représentant «peut avoir commis une inconduite sexuelle et / ou une consommation de drogues illicites», entre autres fautes.

Fervent partisan de Donald Trump, Gaetz a été accusé d’éventuelles violations de trafic sexuel en plus de plaintes répétées de harcèlement et d’inconduite sexuelle en tant que représentant au Congrès et au Statehouse de Floride.

Le président démocrate du comité et le principal républicain ont déclaré qu’ils avaient pris « connaissance d’allégations publiques » contre Gaetz, qui, selon eux, pourraient être en violation des « règles de la Chambre, des lois ou d’autres normes de conduite ».

Le membre du Congrès de Floride fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice, qui aurait payé 900 dollars à un prétendu trafiquant sexuel, qui à son tour a payé 300 dollars à trois filles mineures – le tout en public sur Venmo.

Le DOJ étudie les frais de voyage que Gaetz a payés pour une femme de 17 ans avec laquelle il a également eu une relation amoureuse.

Gaetz a nié tout acte répréhensible, mais cela n’a toujours pas empêché les dirigeants du comité de poursuivre leur enquête.

« Le Comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz pourrait s’être livré à une inconduite sexuelle et / ou à la consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre », a commencé une déclaration du Comité.

Gaetz peut également avoir «abusé des documents d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite».

Gaetz est un fervent partisan de Trump Crédit: AP

Gaetz a nié toutes les allégations Crédit: AP

Le comité enquête de la même manière sur le représentant républicain Tom Reed, qui fait également face à des allégations d’inconduite sexuelle.

«Le comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le représentant Tom Reed aurait commis une inconduite sexuelle, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite», a écrit le comité dans une autre déclaration.

Reed a été accusé d’avoir caressé un ancien lobbyiste dans un bar de Minneapolis en 2017. Il a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu suite à ses accusations et s’est excusé auprès d’elle et de sa famille.

Le bureau de Gaetz a répondu par la négative, niant avec véhémence les rumeurs.

« Une fois de plus, le bureau réitérera, ces allégations sont manifestement fausses et n’ont pas été validées par un seul être humain disposé à mettre son nom derrière elles », a-t-il déclaré.

Cependant, Gaetz subit de nombreuses pressions de la part des membres de son propre parti.

Le représentant républicain Adam Kinzinger a été le premier républicain à demander sa démission.

« Matt Gaetz doit démissionner », at-il tweeté jeudi avec une histoire sur le paiement présumé de Gaetz à un trafiquant sexuel signalé.

Joel Greenberg, un ami de Gaetz, devrait plaider coupable dans une affaire de trafic sexuel et de fraude devant un tribunal fédéral de Floride jeudi.

Suite à l’annonce, l’avocat de Greenberg, Fritz Scheller, a déclaré: « Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », faisant peut-être allusion à des informations selon lesquelles Greenberg pourrait coopérer avec les enquêteurs fédéraux dans leur enquête sur Gaetz.

« Matt a toujours été un combattant … et il va se battre contre les allégations non fondées contre lui », lit-on dans un communiqué publié par les avocats de Gaetz au Logan Circle Group.

« Son équipe juridique, dirigée par Marc Mukasey et Isabelle Kirshner, portera le combat contre ceux qui tenteront de salir son nom de mensonges », a-t-il conclu.