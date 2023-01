Le défiant Alexey Navalny s’est opposé à la guerre de Poutine en Ukraine depuis sa prison. Son équipe craint pour sa sécurité

Note de l’éditeur: Le film primé de CNN “Navalny” est diffusé sur CNN ce samedi à 21 h HE. Vous pouvez également regarder maintenant sur CNNgo et HBO Max.





Les empoisonnements du président survivant Vladimir Poutine n’étaient qu’un échauffement, pas un avertissement, pour le politicien de l’opposition russe Alexey Navalny. Mais son défi, selon son équipe politique, l’a mis dans une course contre la montre avec l’autocrate russe.

La question, selon l’enquêteur en chef de Navalny, Maria Pevchikh, est de savoir s’il peut survivre à Poutine et à sa guerre en Ukraine – et sur ce point, le verdict n’a pas encore été rendu. “Jusqu’à présent, touchez du bois, ils n’ont pas essayé de le tuer à nouveau”, a-t-elle déclaré à CNN.

Le 17 janvier 2021, imperturbable et fraîchement remis d’une tentative d’assassinat cinq mois plus tôt – une dose presque mortelle de l’agent neurotoxique mortel Novichok délivrée par les hommes de main de Poutine – Navalny a courageusement embarqué dans un vol le ramenant directement entre les mains du Kremlin.

À ce moment-là, Navalny était devenu l’ennemi juré de Poutine. L’aversion du dirigeant russe pour son adversaire est si forte qu’il refuse encore aujourd’hui de dire son nom.

Alors que Navalny descendait du vol de Berlin sur le tarmac glacial de l’aéroport Sheremetyevo de Moscou ce soir-là, il savait exactement dans quoi il s’embarquait. Quelques semaines à peine avant de quitter l’Allemagne, il a déclaré à CNN : “Je comprends que Poutine me déteste, je comprends que les gens du Kremlin sont prêts à tuer.”

Le chemin de Navalny vers la compréhension avait coûté cher. Il savait dans des détails intimes et atroces exactement à quel point il avait failli mourir aux mains des empoisonneurs de Poutine alors qu’il était en campagne électorale en Sibérie pour soutenir des candidats locaux.

Alors qu’il se remettait à Berlin de la tentative d’assassinat d’août 2020, Navalny et son équipe de recherche sur le crack – agissant sur une enquête créative par la société d’enquête Bellingcat et CNN – ont découvert qui étaient ses assassins potentiels et ont découvert qu’ils l’avaient suivi. commandes depuis plus de trois ans.

Les connaissances de Navalny étaient si détaillées que, se faisant passer pour un fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale russe, il a pu appeler l’un des tueurs potentiels, qui a rapidement avoué avoir lacé les sous-vêtements de Navalny avec l’agent neurotoxique interdit Novichok.

L’agent des services de sécurité, membre d’une grande équipe du redouté FSB, le remplaçant moderne du KGB soviétique, a même fait une critique de leur tentative de meurtre ratée. Il a dit à Navalny qu’il n’avait survécu que parce que l’avion qui le transportait s’était détourné pour une aide médicale lorsqu’il était tombé malade, et a suggéré que la tentative d’assassinat aurait pu réussir sur un vol plus long.

Lorsqu’il a été interpellé face à face à la porte de son appartement à Moscou par Clarissa Ward de CNN, qui, avec des journalistes de Der Spiegel et The Insider, avait également aidé à l’enquête, l’agent s’est rapidement enfermé à l’intérieur. La Russie a nié à plusieurs reprises toute implication dans l’attentat contre Navalny.

Lorsqu’on a demandé à Poutine s’il avait essayé de faire tuer Navalny, il a souri en disant: “S’il y avait eu un tel désir, cela aurait été fait.”

Malgré ses dénégations, la volonté de Poutine était transparente : le magnétisme de Navalny le positionnait comme la plus grande menace politique du dirigeant russe.

Aujourd’hui, il est le politicien anti-Poutine le plus connu de Russie et met sa vie en jeu pour briser l’emprise de Poutine sur les Russes.

L’équipe de Navalny, qui s’est exilée pour sa sécurité, pense que son patron est dans une course pour la survie contre Poutine.

Pevchikh, qui dirige l’équipe d’enquête de Navalny et a aidé à identifier ses assassins potentiels, affirme que la guerre en Ukraine – que Navalny a condamné depuis sa cellule de prison derrière les barreaux – fera tomber Poutine. La question, dit-elle, est de savoir si Navalny peut survivre à Poutine. « C’est un peu une course. Vous savez, à ce stade, qui dure le plus longtemps ?

L’incarcération presque immédiate de Navalny après son arrivée d’Allemagne et sa détention ultérieure dans l’une des prisons les plus dangereuses de Russie – il a été transféré en juin dans un établissement pénitentiaire à sécurité maximale à Melekhovo, dans la région de Vladimir – n’est pas une surprise.

Ce qui est remarquable, c’est que malgré tous les coups physiques et mentaux que le régime pénal brutal de Poutine lui a infligés, Navalny refuse toujours d’être réduit au silence.

Même derrière les barreaux, ses comptes Instagram et Twitter poursuivent ses attaques contre Poutine. “Il passe des centaines de notes et nous les tapons”, explique Pevchikh. Elle n’a pas précisé comment les notes ont été relayées.

Mais ce n’est pas sans coût : à chaque tour inventé des machinations juridiques tortueuses de Poutine, Navalny a dû se battre même pour des droits fondamentaux comme les bottes et les médicaments. Sa santé a souffert, il a maigri.

Sa fille, Dasha Navalnaya, qui étudie actuellement à l’Université de Stanford en Californie, a déclaré à CNN qu’il était systématiquement pointé du doigt pour un traitement sévère.

Les autorités pénitentiaires le font entrer et sortir à plusieurs reprises de l’isolement cellulaire, dit-elle. “Ils l’ont mis pendant une semaine, puis l’ont sorti pendant une journée”, pour essayer de le briser, a-t-elle déclaré. “Les gens ne sont pas autorisés à communiquer avec lui, et ce type d’isolement est vraiment une torture purement psychologique.”

Son traitement physique, dit-elle, est tout aussi horrible. “C’est une petite cellule, six (ou) sept pieds sur huit… une cage pour quelqu’un qui mesure six pieds trois pouces”, a-t-elle déclaré à Fareed Zakaria de CNN. « Il n’a qu’un seul tabouret en fer, qui est cousu au sol. Et parmi ses effets personnels, il est autorisé à avoir : une tasse, une brosse à dents et un livre.

Ces derniers jours, l’avocat de Navalny a déclaré qu’il avait “de la fièvre, de la fièvre et de la toux”. Il n’a pas encore vu de médecin et son équipe peine à lui faire parvenir des médicaments dans sa cellule d’isolement.

Son épouse Yulia, qui dit avoir reçu une lettre de Navalny mercredi, a également fait part de ses inquiétudes quant à sa santé. Elle dit qu’il est malade depuis plus d’une semaine, qu’il ne reçoit pas de traitement et qu’il est forcé de quitter son lit de malade pendant la journée.

Mercredi, au moins 531 médecins russes avaient signé une lettre ouverte adressée à Poutine pour exiger que Navalny reçoive l’assistance médicale nécessaire, selon le message Facebook où la lettre a été publiée.

Sa famille ne l’a pas vu depuis mai de l’année dernière et sa fille craint ce qui pourrait suivre. “C’est l’une des prisons de haute sécurité les plus dangereuses et les plus célèbres de Russie, connue pour avoir torturé et assassiné des détenus”, a-t-elle déclaré.

Dans ses derniers instants de liberté alors que la police l’attrapait à l’aéroport de Sheremetyevo à son retour en Russie il y a près de deux ans, Navalny a embrassé sa femme Yulia au revoir.

Dehors, la police anti-émeute a repoussé la foule venue les accueillir chez eux. C’était le début d’un nouveau chapitre dans la lutte de Navalny, un chapitre dont il est conscient qu’il ne survivra peut-être pas.

Avant de quitter l’Allemagne, il avait enregistré un message sur ce qu’il fallait faire si le pire se produisait : « Mon message pour la situation où je serais tué est très simple : ne pas abandonner… La seule chose nécessaire pour le triomphe du mal est pour les bonnes personnes. ne rien faire. Alors ne restez pas inactif.

Lorsque Navalny a comparu devant un tribunal de Moscou après son arrestation à l’aéroport, l’ampleur de ses problèmes commençait tout juste à devenir apparente. Il était provocant; coupé du monde à l’intérieur d’une cage dans la cour bondée, il a signalé son amour à sa femme à quelques mètres de là dans la petite pièce.

Le procès lui-même était une farce. Il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir prétendument enfreint les conditions de sa probation dans une ancienne affaire à motivation politique.

Le théâtre de la salle d’audience était une variante typiquement poutiniste du processus judiciaire facilement manipulable de la Russie. La prétendue violation de la probation de Navalny est survenue alors qu’il était inapte à l’hôpital de Berlin en convalescence après l’empoisonnement au Novichok que lui et les responsables occidentaux imputent au Kremlin.

Si le processus judiciaire dans la Russie de Poutine était un cirque surréaliste, la prison devait être son jumeau brutal où le dirigeant russe espérait briser la volonté de Navalny.

Mais loin d’être vaincu, et avocat de formation, Navalny s’est battu pour ses droits fondamentaux en prison par le biais de contestations judiciaires.

Après sa condamnation, Navalny a entamé une grève de la faim, se plaignant d’être privé de sommeil par des gardiens de prison qui ne cessent de le réveiller. Il a commencé à souffrir de problèmes de santé et a exigé des soins médicaux appropriés.

Dans un contexte d’indignation internationale, Navalny a été transféré dans un hôpital pénitentiaire ; pendant ce temps, les tribunaux de Moscou ont décidé de le déclarer terroriste ou extrémiste et Poutine a mis fin à ses opérations politiques dans tout le pays.

En janvier 2022, Navalny a fait appel de cette désignation, mais après encore six mois de théâtre judiciaire, il a perdu.

Et il y avait plus d’accusations. En mars de la même année, il a été reconnu coupable d’accusations encore plus fausses – outrage au tribunal et détournement de fonds – et il a été transféré à la colonie pénitentiaire à sécurité maximale de Melekhovo IK-6, à des centaines de kilomètres de Moscou.

À chaque tournant, Navalny a riposté, menaçant en novembre 2022 de poursuivre les autorités pénitentiaires pour avoir retenu des bottes d’hiver et, plus récemment, en lançant une contestation judiciaire pour savoir ce que les médecins de la prison lui avaient injecté.

Les efforts de Poutine pour le briser n’ont pas de limites, a déclaré Navalny, décrivant ses mois dans une cellule punitive comme une tentative de “me faire taire”. Souvent, il a été obligé de partager le petit espace avec un condamné qui a de graves problèmes d’hygiène, a-t-il déclaré sur Twitter.

Navalny dit qu’il l’a vu pour ce que c’était : l’utilisation impitoyable des gens par Poutine. “Ce qui m’exaspère particulièrement, c’est l’instrumentalisation d’une personne vivante, la transformant en outil de pression”, a-t-il déclaré.

Mais sa souffrance porte ses fruits, selon Pevechikh. “Nous avons eu une année très réussie en termes d’organisation”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes maintenant l’un des médias les plus bruyants, anti-guerre et anti-guerre disponibles.”

C’est le fait que Navalny soit retourné en Russie qui persuade les gens qu’il est authentique, a-t-elle déclaré. “Le niveau de risque qu’il prend personnellement … est très impressionnant”, a-t-elle déclaré. “Et j’imagine que notre public le reconnaît.”

Peut-être à cause de cela, mais certainement malgré les plus de 700 jours de prison, où il reste soumis aux caprices vindicatifs de Poutine, l’esprit de Navalny semble fort.

Au Nouvel An, il a fait la lumière sur son traitement inhumain, disant sur Instagram qu’il avait mis en place des décorations de Noël qui lui avaient été envoyées dans une lettre de sa famille. Lorsque les gardes les ont descendus, a-t-il dit, “l’ambiance est restée”.

Son équipe a publié une photo photoshopée poignante de lui avec sa famille – une façon de maintenir vivante leur tradition du Nouvel An d’être ensemble – et a cité Navalny comme disant: «Je peux sentir les fils et les fils aller vers ma femme, mes enfants, mes parents, mon frère , toutes les personnes les plus proches de moi.

Son message du Nouvel An à ses nombreux partisans est à la fois direct et sincère : « Merci beaucoup à tous pour votre soutien cette année. Ça ne s’est pas arrêté une minute, même pas une seconde, et je l’ai ressenti.

Pour quelles sombres horreurs Poutine peut encore choisir de lui rendre visite, même le résilient Navalny aura besoin de tout le soutien qu’il peut obtenir.