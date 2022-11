Le défi Ultra 7 en 7 de Kevin Sinfield dépasse l’objectif de 777 777 £ dans la collecte de fonds pour la maladie du motoneurone | Actualités de la Ligue de Rugby

Kevin Sinfield a dépassé son objectif de collecte de fonds de 777 777 £

Kevin Sinfield a dépassé son objectif de collecte de fonds de 777 777 £ en faveur de la maladie du motoneurone après l’avant-dernière journée de son incroyable défi Ultra 7 en 7.

L’ancien capitaine des Leeds Rhinos vise à parcourir environ 40 milles pendant sept jours consécutifs et – après avoir terminé la sixième journée au stade de l’Université de Bradford à Bradford vendredi – il a récolté plus de 780 000 £.

Le joueur de 42 ans, qui a débuté le sixième match de York Minster vendredi matin, a été rencontré par un ami proche et ancien coéquipier des Rhinos Rob Burrow au Headingley Stadium.

Burrow, diagnostiqué avec MND fin 2019, a de nouveau été l’inspiration derrière le dernier défi de collecte de fonds de Sinfield, avec l’ancien joueur de rugby écossais Doddie Weir et l’ancien capitaine de Bradford Stephen Darby, qui vivent également avec la maladie.

Sinfield, qui a commencé son défi à Édimbourg dimanche, a refoulé ses larmes lorsqu’il a parlé aux côtés de Burrow au Headingley Stadium.

“Où que nous ayons été, cela a été incroyable et cela ne cesse de s’améliorer”, a déclaré Sinfield. “C’est super d’être presque à la maison, dans ma maison de rugby. Je pense que vous comprenez tous ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.

“Je sais que vous êtes tous côte à côte avec nous, tout comme nous avons essayé de le faire pour Rob, Lindsey et la famille. Notre équipe ne vous remerciera jamais assez. Le soutien et la prise de conscience que nous avons créés , l’argent que nous avons collecté, nous trouverons un remède à cette maladie. Je ne sais pas quand, mais nous continuons tous à nous battre ensemble. Nous y arriverons.

Sinfield a également reçu la visite surprise de sa mère et de son père lors d’une escale à Pudsey le sixième jour de son parcours de 35 milles de York à Bradford, qui l’a conduit via Tadcaster et Leeds.

Sinfield, né à Oldham, devrait terminer son défi samedi à Old Trafford lors de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV entre l’Australie et les Samoa.

La dernière étape de 38 milles le conduira du stade de l’Université de Bradford à Halifax, Saddleworth, Failsworth et Deansgate à Manchester avant de terminer sur le terrain d’Old Trafford à la mi-temps.

Le défi Ultra 7 en 7 de Sinfield bénéficiera principalement à l’appel de la MND Association et de la Leeds Hospitals Charity pour construire le Rob Burrow Center for MND à Leeds.

Il y aura également des dons à MND Scotland, à la Fondation My Name’5 Doddie, à la Fondation Darby Rimmer MND et à la campagne 4ED, en soutien à l’ancien joueur de rugby de Gloucester et Leicester Ed Slater, qui a récemment été diagnostiqué avec la maladie.

Fin 2020, Sinfield a collecté 2,7 millions de livres sterling pour des organisations caritatives MND après avoir couru sept marathons en sept jours et une somme supplémentaire de plus de 1 million de livres sterling a été générée en novembre 2021 après avoir parcouru 101 miles en 24 heures.