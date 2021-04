Un garçon de 12 ans dans le Colorado est décédé ce mois-ci après avoir participé à un défi sur TikTok où les gens s’étouffent jusqu’à ce qu’ils deviennent inconscients. Joshua Haileyesus a été décrit comme « intelligent, drôle, attentionné et doué » sur la page GoFundMe mise en place pour sa famille.

Les défis d’Internet ont explosé sur les médias sociaux, allant de la charité à la bénigne à dangereux à mortel. Certains sont bien intentionnés et légèrement amusants, d’autres présentent des risques pour la santé.

En 2014, le Ice Bucket Challenge a permis de recueillir des millions de dollars pour la recherche sur la SLA. Le défi de danse InMyFeelings nous a divertis à l’été 2018. Mais le défi Benadryl, qui a émergé en 2020, a encouragé les gens à prendre une quantité excessive de médicaments pour tenter d’halluciner. Le défi du coronavirus a encouragé les gens à lécher les surfaces en public. Le défi Blackout, qui a tué Haileyesus, a également tué une fille de 10 ans en Italie plus tôt cette année.

Les défis des réseaux sociaux sont particulièrement attrayants pour les adolescents, qui se tournent vers leurs pairs pour trouver des indices sur ce qui est cool, ont soif de renforcement positif de la part de leurs amis et des réseaux sociaux, et sont plus enclins à adopter des comportements à risque, en particulier lorsqu’ils savent qu’ils sont observés par ceux dont ils convoitent l’approbation.

«Les enfants sont biologiquement construits pour devenir beaucoup plus sensibles aux pairs à l’adolescence, et les médias sociaux ont amplifié ces processus d’influence des pairs pour qu’ils soient beaucoup, beaucoup plus dangereux qu’ils ne l’étaient auparavant», a déclaré Mitchell Prinstein, directeur scientifique de l’American Psychological Association et auteur de « Popular: Trouver le bonheur et le succès dans un monde qui se soucie trop des mauvais types de relations. »

Les adolescents peuvent trouver ces défis amusants et parfois passionnants, surtout lorsqu’ils ne voient pas les gens se blesser, ce qui augmente leur probabilité de participer. Les adolescents sont déjà moins qualifiés que les adultes pour évaluer les risques, et lorsque leurs pairs sont félicités – par des goûts et des commentaires – pour avoir adopté un comportement à risque, cela peut être désinhibant.

Une étude réalisée en 2016 dans la revue « Psychological Science » a révélé que les adolescents étaient plus susceptibles d’aimer les photos populaires que celles avec peu de likes, une constatation qui était vraie à la fois pour les photos neutres et celles décrivant des comportements à risque tels que boire et fumer. Le fait de regarder des photos avec de nombreux goûts était lié à une plus grande activité dans certaines parties du cerveau associées à l’imitation.

« Ces enfants sont influencés à un niveau qui dépasse leur conscience », a déclaré Prinstein.

« Un public mondial … cajolant 24h / 24 et 7j / 7 »

Il y a une génération, les enfants quittaient l’école, le centre commercial ou le cinéma et abandonnaient essentiellement leurs pairs pour la journée. La maison était une rupture avec la pression sociale. Mais grâce aux médias sociaux, les pairs des enfants sont désormais partout, tout le temps.

« Les médias sociaux sont uniques en ce sens qu’ils fournissent un forum public avec un large public, un accès immédiat aux pairs et des commentaires quantifiables sous forme de likes, de points de vue et de commentaires », a déclaré Jacqueline Nesi, professeur de psychiatrie et de comportement humain chez Brown Université qui étudie l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents. « Celles-ci créent des incitations puissantes pour maximiser les commentaires et l’approbation positifs des pairs. »

Prinstein a déclaré qu’il existe quatre mécanismes qui stimulent l’influence des pairs:

Pression exercée par les pairs: C’est quelqu’un qui dit: « Tu ferais mieux d’aller faire ça, sinon je ne serai pas ton ami. » Avant les médias sociaux, cette pression n’était généralement présente que lors des interactions en face à face. Maintenant, Prinstein dit, « il y a littéralement un public mondial de personnes qui peuvent fournir ce type de cajolage 24/7. »

Formation sur la déviance: C’est à ce moment que les adolescents reçoivent un renforcement positif pour faire des choses qui sont considérées comme cool, mais qui peuvent souvent inclure la violation des règles ou l’adoption d’un comportement dangereux.

Mauvaise estimation des normes: Les cerveaux des adolescents essaient constamment de se faire une idée de ce qui est normal et de savoir s’ils font partie de la majorité. Les réseaux sociaux peuvent compliquer cela, car s’il y a 20 messages dans votre fil d’actualité sur le défi du coronavirus, vous pourriez penser que tout le monde relève le défi du coronavirus, même si c’était vraiment 20 personnes qui avaient un si mauvais jugement.

Amélioration de l’identité: En tant qu’adultes, nous sommes plus susceptibles d’avoir un sentiment de confiance en soi, mais à l’adolescence, nous gérons nos identités en fonction des bons et des mauvais commentaires des pairs. Si un ami sur les réseaux sociaux participe à un défi viral et obtient des centaines de likes, nous voyons ce renforcement positif et nous désirons la même chose.

Les parents doivent parler aux enfants des tendances virales

Nesi a déclaré que l’une des choses les plus importantes que les parents puissent faire en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux par leurs adolescents est de garder les voies de communication ouvertes.

«Posez des questions à votre adolescent, demandez-lui de vous montrer les comptes qu’il suit, écoutez d’où il vient», dit-elle. « Faites savoir à votre adolescent qu’il peut venir vous poser des questions ou vous parler s’il voit quelque chose de bouleversant en ligne. »

En ce qui concerne les défis viraux en particulier, Nesi a déclaré d’abord évaluer la conscience de votre enfant de l’une des tendances dont vous avez peut-être entendu parler, puis lui demander son avis. Vous pouvez leur demander pourquoi ils pensent que les autres suivent la tendance ou quels sont, selon eux, certains des risques de suivre cette tendance. Profitez de l’occasion pour expliquer pourquoi une certaine tendance peut vous préoccuper.

Discuter des risques de l’utilisation des médias sociaux avec les enfants est un défi pour les parents aujourd’hui, car ils n’ont pas grandi avec ces pressions particulières.

« Beaucoup de parents se sentent naturellement un peu impuissants, mais nous devons nous opposer à cela », a déclaré Prinstein. «Nous devons consacrer beaucoup de temps et d’énergie à demander aux enfants: ‘Montre-moi, dis-moi, explique-moi ce que cela signifie? Qu’est-ce que tu ressens quand tu vois ça?’ Vraiment, vraiment surcompensé parce que nous n’avons pas l’expérience nous-mêmes. «

