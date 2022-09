Le défi TikTok stimule la hausse des vols de voitures Kia et Hyundai

Un défi dangereux qui se répand sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux met en alerte les propriétaires de voitures et les services de police à travers le pays – mettant au défi les jeunes adolescents de voler certaines voitures dans la rue à l’aide d’un câble USB.

La cible? Certaines marques et modèles de véhicules Kia et Hyundai 2010-2021 qui utilisent une clé mécanique, et non un porte-clés et un bouton-poussoir pour démarrer la voiture. Les enquêteurs disent à CNBC que la tendance a commencé l’année dernière et que le nombre de voitures volées continue d’augmenter à travers le pays.

À Saint-Pétersbourg, en Floride, la police a signalé que plus d’un tiers de tous les vols de voitures depuis la mi-juillet sont liés au défi TikTok. Les responsables de Los Angeles affirment que la tendance virale a entraîné une augmentation de 85% des vols de voitures Hyundai et Kia par rapport à l’année dernière.

L’histoire est la même à Chicago, selon le shérif du comté de Cook, Tom Dart.

“Dans notre seule juridiction, [thefts of certain models are] en hausse de plus de 800 % au cours du dernier mois”, a-t-il déclaré. “Nous ne voyons pas de fin en vue.”

La tendance met les adolescents au défi de voler une voiture dans la rue en pénétrant par effraction dans la voiture, en faisant sauter la colonne de direction et en câblant à chaud le véhicule à l’aide d’un câble USB, similaire au fil utilisé pour charger un téléphone.

“La nature virale de la façon dont cela a décollé sur les réseaux sociaux – cela s’est accéléré comme nous ne l’avons jamais vu”, a déclaré Dart. “[The perpetrators are] le faire en 20 à 30 secondes. C’est littéralement aussi démodé que vous pouvez l’imaginer.”

Dart a déclaré à CNBC que les voleurs sont principalement de jeunes adolescents – certains, même pas assez vieux pour conduire légalement. Les voitures volées sont souvent utilisées pour des promenades en voiture ou utilisées pour commettre d’autres crimes, puis abandonnées sur le bord de la route, a-t-il déclaré.

“Nous avions un enfant de 11 ans qui était l’un de nos voleurs les plus prolifiques … l’idée qu’il puisse conduire est un fantasme”, a déclaré Dart.

Les voleurs publient des vidéos en ligne sur le vol et la conduite des voitures, en utilisant le hashtag “Kia Boys” – qui compte plus de 33 millions de vues sur TikTok. La société de médias sociaux a déclaré dans un communiqué qu’elle “ne tolère pas ce comportement qui viole nos politiques et sera supprimée si elle est trouvée sur notre plateforme”.

Karen Perkins, résidente de l’Illinois, a déclaré que sa Kia Sorrento 2019 avait été volée devant son appartement le 6 août.

“J’ai regardé par la fenêtre et j’ai réalisé que ma voiture était partie”, a déclaré Perkins.

Quelques jours plus tard, elle était dans une voiture de location à un feu rouge lorsqu’elle a dit que sa Kia disparue l’avait dépassée.

“J’ai vu un adolescent assis à l’avant”, a déclaré Perkins. “J’ai fait le tour du pâté de maisons… cinq enfants ont en fait sauté dans ma voiture – c’est à ce moment-là que j’ai commencé à paniquer – comme si j’allais perdre ma voiture pour toujours.”

Perkins dit à CNBC qu’elle est partie à la chasse pour retrouver sa Kia. Quelques heures plus tard, elle l’a trouvé désert sur le bord de la route et a appelé la police. Elle a déclaré que la Kia abandonnée avait été gravement endommagée.

“Ils ont écrasé l’avant de ma voiture … ils ont endommagé le pare-chocs”, a déclaré Perkins. “Ils ont même écrit sur le haut de mon plafond … ça dit” voiture chaude “.”

Tom Gerszewski, un cinéaste basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, suit la vague de crimes viraux sur sa chaîne YouTube dans “Documentaire Kia Boys,” qui a déjà dépassé les 3,7 millions de vues.

“C’est ce qu’ils font pour les divertissements après l’école”, a déclaré Gerszewski à CNBC. “Ils n’ont pas vraiment de sympathie pour les gens à qui ils font ça.”

Ken McClain, un avocat du Missouri, affirme qu’une partie du blâme pour la frénésie de vol incombe aux constructeurs automobiles – Kia et Hyundai – affirmant que les entreprises ont construit des voitures trop faciles à voler.

McClain qualifie le problème de “défaut”. Son cabinet a déposé des recours collectifs dans 12 États à ce jour : Californie, Colorado, Floride, Kansas, Illinois, Kentucky, Iowa, Minnesota, Missouri, New York, Ohio et Texas. Il se prépare également à déposer dans pas moins de sept autres États.

“Nous recevons des dizaines d’appels par jour”, a déclaré McClain. “Le fabricant[s] devrait payer pour ça.”

Kia et Hyundai n’ont pas été en mesure de commenter le nombre de véhicules inclus dans les années de marque et de modèle et seraient potentiellement à risque.

Un porte-parole de Kia a déclaré que la société était préoccupée par l’augmentation des vols et avait fourni des dispositifs de blocage des roues libres de direction aux responsables de l’application des lois dans les zones touchées.

“Il est regrettable que des criminels utilisent les médias sociaux pour cibler des véhicules sans immobilisateur de moteur dans un effort coordonné”, a déclaré le porte-parole.

“Bien qu’aucune voiture ne puisse être protégée contre le vol, les criminels recherchent des véhicules équipés uniquement d’une clé en acier et d’un système d’allumage “tourner pour démarrer”. La majorité des véhicules Kia aux États-Unis sont équipés d’un porte-clés et d’un “push”. -bouton pour démarrer “, ce qui les rend plus difficiles à voler. Tous les modèles et versions Kia 2022 ont un dispositif d’immobilisation appliqué soit au début de l’année modèle, soit en tant que changement en cours.”

Un porte-parole de Hyundai a déclaré que la société poursuivait un effort similaire pour distribuer des antivols de volant et que la société commencerait à vendre un kit de sécurité le mois prochain.

Selon Dart du bureau du shérif du comté de Cook, les dispositifs antivol à blocage de roue à l’ancienne pourraient grandement contribuer à contrecarrer les vols.

“Il est presque impossible de manœuvrer la voiture”, a-t-il déclaré.

– Page spéciale CNBC Peter Ferrarse a contribué à ce rapport.