Le défi TikTok déclenche un vol de voiture endémique

La seule région de Chicago a subi une augmentation de 767% des vols Kia et Hyundai grâce au défi, selon la police

Un défi de vol de voiture sur TikTok qui est devenu viral ces dernières semaines a provoqué une augmentation massive des vols de véhicules dans la région de Chicago. Les vidéos, diffusées sous le hashtag “Kia Boyz”, apprennent aux utilisateurs de TikTok à voler les anciens types de voitures Hyundai et Kia en utilisant uniquement la pointe d’un chargeur de téléphone ou d’un câble USB.

Selon le bureau du shérif du comté de Cook, entre le 1er juillet et la mi-août de cette année, quelque 642 vols de véhicules Kia et Hyundai ont été signalés volés dans la région, contre seulement 74 à la même période l’an dernier. La vague de criminalité affecte les véhicules dépourvus de système d’immobilisation et nécessitant des clés mécaniques pour démarrer.

“Le vol de véhicules a augmenté de 767 % en raison d’un nouveau défi TikTok”, a déclaré le 15e district du département de police de Chicago dans un avis. “Ce défi est un jeu par jeu [sic] pour les jeunes adultes sur la façon de voler des véhicules Hyundai et Kia. Ces vols d’automobiles sont un crime d’opportunité et peuvent affecter à peu près n’importe quel membre de la communauté.

La police a exhorté les propriétaires de Kia et Hyundai à rester “alerte,” retirez toujours leurs clés de contact lorsque le véhicule n’est pas utilisé et efforcez-vous de le garer dans un “zone bien fréquentée et zone bien éclairée.”

Plus tôt cette semaine, le géant des médias sociaux a condamné le défi du vol de voiture, promettant de prendre des mesures selon ses propres “des lignes directrices.”

“Nous ne tolérons absolument pas ces types de vidéos et c’est quelque chose qui est supprimé de nos plateformes. Nous utilisons une combinaison de technologie et d’équipes de sécurité dédiées pour nous assurer que notre contenu est conforme aux directives de la communauté TikTok », a déclaré la société aux médias locaux dans un communiqué.

Une forte augmentation des vols de voitures Kia et Hyundai a également été signalée dans d’autres régions des États-Unis. La tendance semble provenir de Milwaukee, où en 2021, le vol de véhicules a augmenté d’une année sur l’autre de 2 500 %. Selon la police locale, 66% des vols l’an dernier concernaient des voitures produites par les deux sociétés, toutes deux contrôlées par Hyundai Motor Group.