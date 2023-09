Le défi satellite de 24 heures de la Space Force entre dans la phase de veille chaude

Firefly Aerospace et son partenaire Millennium Space Systems sont entrés dans la phase de veille chaude de la mission Victus Nox de Space Force. Cette initiative révolutionnaire vise à lancer un satellite avec seulement 24 heures d’autonomie. heure remarquez, une capacité qui prend traditionnellement des mois— sinon des années.

Déballage du pack Playstation 5 en édition limitée Spider-Man 2 de Marvel

Pour Firefly et Millennium, le « mode go » pourrait intervenir à tout moment désormais, la phase de veille à chaud commençant le 30 août, selon un rapport. déclaration. Le chronomètre pour le lancement commence à tourner une fois que l’US Space Force a sonné l’alerte. Millennium dispose alors d’une fenêtre étroite de 60 heures pour livrer le satellite à Firefly Aerospace. Firefly devra alors faire face à son propre compte à rebours, chargé de lancer le satellite en moins de 24 heures. Le suspense est épais puisque ni Firefly ni Millennium ne savent quand cet appel sera passé au cours des six prochains mois.

La directive pour cette mission vient du bureau du programme Space Safari du Space Systems Command (SSC), dans le cadre de la stratégie plus large du ministère de la Défense visant à développer une capacité « spatiale tactiquement réactive ». Victus Nox représente une phase clé dans le développement de cette stratégie de réponse rapide. Cette entreprise reflète les inquiétudes concernant la vulnérabilité potentielle des satellites essentiels et vise à réduire la planification des missions satellitaires de longs mois à quelques heures en temps de crise, comme dans le cas d’un scénario dans lequel un adversaire détruit un satellite d’importance cruciale.

Article associé: Victus Nox : ce qu’il faut savoir sur la mission de lancement rapide du satellite de la Space Force

Millennium Space Systems, une filiale de Boeing, est responsable de la livraison du satellite. La société texane Firefly, quant à elle, fournira son lanceur léger Alpha pour propulser le satellite sur une orbite terrestre basse.

« C’est dans des missions difficiles comme celle-ci que Firefly excelle, et nous sommes extrêmement honorés et fiers de fournir à l’US Space Force et à la nation la capacité critique de lancer à la demande pour soutenir la sécurité nationale », a déclaré le PDG de Firefly, Bill Weber, dans le communiqué. .

Lorsque l’alerte sera déclenchée, les équipes se précipiteront pour transporter la charge utile vers la base spatiale de Vandenberg en Californie, effectueront les opérations de ravitaillement essentielles et l’associeront à l’adaptateur de charge utile Alpha de Firefly. L’équipe ne disposera que de 24 heures pour toutes ces tâches, y compris la mise à jour du logiciel, l’encapsulation de la charge utile, la préparation d’Alpha pour le lancement sur la plateforme et enfin le pilotage de la fusée une fois que cela deviendra sûr.

Jason Kim, PDG de Millennium Space Systems, a souligné le caractère unique du partenariat, soulignant que ce type de mission exige de l’adaptabilité et une collaboration étroite. « Ce que nous faisons avec Victus Nox n’a jamais été fait auparavant, et j’attribue notre succès au dévouement et au travail d’équipe de notre équipe collective », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Les deux sociétés ont rigoureusement préparé le lancement, y compris un test réussi de tir à chaud de la fusée. Des répétitions récentes ont vu l’emballage et le transport d’une maquette de satellite vers les installations de Firefly à Vandenberg, toutes les opérations de lancement étant terminées dans un délai strict de 24 heures.

Cette mission fait suite au premier lancement tactique, Lancement tactiquement réactif-2 (TacRL-2), lancé par Northrop Grumman à bord d’une fusée Pegasus XL en 2021. Pour l’avenir, le ministère de la Défense se prépare déjà pour le prochain chapitre, Victus Hazeen mettant l’accent sur l’exploitation des capacités commerciales pour une exécution rapide.