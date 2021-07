Inutile de dire que les temps actuels sont définis par BTS, un groupe coréen qui a conquis le monde par sa musique. Après avoir dépassé les charts musicaux du monde entier, le groupe de garçons K-pop a maintenant conquis Internet avec son défi « Permission to Dance ».

Sortie le 9 juillet, la chanson pleine d’entrain a été vue plus de 190 millions de fois et a été classée parmi les meilleurs débuts musicaux de 24 heures de YouTube. Le clip de la chanson montre BTS dansant avec des gens dans un espace ouvert et désert. Les personnes se joignant à différents endroits, les messages de « Bienvenue » et les personnes enlevant leurs masques révèlent que la chanson tente de remonter le moral dans un monde en proie à une pandémie et essaie de nous rappeler de garder espoir pour ce qui nous attend. Le 19 juillet, YouTube et BTS ont annoncé un défi « Permission de danser » invitant les gens du monde entier à danser avec eux. Ils ont également publié un court métrage YouTube, dans lequel ils pouvaient être vus en train de danser tandis que l’arrière-plan ne cessait de changer en photos et vidéos du monde entier.

Après avoir obtenu la permission de BTS de danser, des gens du monde entier dansent sur leur morceau entraînant. Des personnes fusionnant la musique avec la danse indienne aux danseurs les imitant, l’engouement n’a pas laissé même les chats et les marionnettes intacts.

Dans l’un des shorts, on peut voir un duo indien danser sur la musique dans une tenue similaire à celle portée dans une danse Janmashtami jouant Radha et Krishna.

Another Short a montré une reprise de danse sur la musique d’un groupe de danse japonais. Avec des coiffures et des robes similaires aux BTS, vous pouvez les confondre avec les BTS eux-mêmes.

Mélangez deux cuillères de pas classiques indiens dans un verre plein de musique BTS, et la musique vous donnera un nouveau goût.

Montez la musique et videz la piste de danse, Kitty est là.

Masque ou pas de masque, vous n’avez pas besoin d’autorisation pour danser.

Les seniors aussi ne peuvent s’empêcher de relever le défi

Un éléphant marionnette et un hibou marionnette dansent aussi.

Une infirmière danse dans un hôpital avec la permission de son patient

Les courts métrages les plus appréciés par BTS figureront dans une vidéo de compilation du groupe. Alors à quoi pensez-vous ? Préparez-vous et jouez la musique, vous n’avez pas besoin d’autorisation pour danser !

