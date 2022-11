Le défi indien en Allemagne se termine alors que Kidambi Srikanth, Tressa Jolly- Gayatri Gopichand tirent leur révérence

La navette vedette Kidambi Srikanth et la paire de doubles féminins Tressa Jolly et Gayatri Gopichand ont perdu leurs demi-finales respectives de manière contrastée pour mettre fin au défi de l’Inde au tournoi Hylo Open Super 300.

A LIRE AUSSI| Championnats d’Asie de boxe : Lovlina Borgohain assurée de la médaille lors de la première sortie des 75 kg

Srikanth , médaillé de bronze aux championnats du monde 2021 qui a éliminé le numéro un mondial. 7 Jonatan Christie en quarts de finale, a semblé incohérent et s’est incliné face au n ° 6 mondial Anthony Ginting d’Indonésie 18-21 15-21 dans un match qui a duré 38 minutes samedi soir.

Plus tôt dans la journée, le duo de double de Tressa et Gayatri a concédé une avance de 18-15 dans le décideur pour perdre contre les sœurs thaïlandaises huitièmes, Benyapa Aimsaard et Nuntakarn Aimsaard 21-17 14-211 18-21 dans un concours exténuant qui dure plus plus d’une heure.

À la poursuite de son premier titre en cinq ans, le numéro un mondial indien. 11 Srikanth s’est bien battu dans le match d’ouverture et a mené de deux points à la pause.

Mais Ginting était également à son meilleur en attaque alors que le duo était bloqué 14-14 puis 17-17 avant que l’Indonésien ne s’échappe dans un affichage superlatif pour clôturer le premier match.

Un Srikanth, sujet aux erreurs, a trouvé les choses difficiles dans le deuxième match, tandis que l’Indonésien a continué sur sa lancée offensive pour prendre un coussin de cinq points à la pause.

Il n’y avait plus de retour en arrière pour Ginting à partir de là, car l’Indonésien a enregistré sa troisième victoire consécutive contre Srikanth pour porter son compte en tête-à-tête à 4-2.

Srikanth avait perdu contre Ginting aux championnats d’Angleterre en pré-quarts de finale lors de leur dernier échange.

https://www.youtube.com/watch?v=B19egJVqnug” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Dans les quarts de double dames, Tressa et Gayatri ont facilement remporté le match d’ouverture en empochant cinq points consécutifs, mais lors du deuxième match, la paire thaïlandaise a pris un bon départ et a porté le score à 6-6, grâce à quelques fautes directes des Indiens.

Le Thaïlandais Le duo a rapidement aiguisé son jeu et s’est appuyé sur l’attaque et le placement pour entrer dans la pause avec un coussin à trois points.

Les sœurs thaïlandaises ont remporté la bataille de puissance dans les rallyes et ont rapidement rebondi avec style. p>

Dans le match décisif, le duo indien a galopé jusqu’à une avance de 7-2 avant d’entrer dans la pause à 11-7 suite à un fracassant vainqueur de Gayatri. La paire thaïlandaise a tenté de réduire l’écart mais le duo indien a réussi à garder son avance jusqu’à 18-15.

Tressa a ensuite commis de grosses erreurs pour permettre à la paire thaïlandaise de saisir deux balles de match et de les convertir confortablement .

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici