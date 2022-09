Les cinq joueurs indiens du tirage au sort des qualifications du tournoi de tennis WTA Chennai Open 2022 ont été regroupés lors du premier tour au stade SDAT samedi. Aucun des Indiens n’a réussi à gagner ne serait-ce qu’un set.

La Japonaise Yuki Naito, tête de série des qualifications, a battu la wild card indienne de 16 ans Lakshmi Prabha Arunkumar 6-4, 6-1 et rencontrera Olivia Tjandramulia, qui a bouleversé la 10e tête de série Ekaterina Kazionova 6-3, 6-1 dans un autre concours de premier tour. La deuxième tête de série Nao Hibino, également du Japon, a surclassé le joker indien Sai Chamarthi 6-1, 6-0.

Les autres Indiens dans la mêlée – Rutuja Bhosale, Riya Bhatia et Sowjanya Bavisetti – sont également tombés docilement. Bhatia et Bavisetti ont perdu par des marges similaires de 6-4, 6-0. Dans le match le plus long de la journée, la troisième tête de série Lina Glushko a battu Maria Timofeeva 4-6, 6-1, 7-6 en deux heures et 40 minutes. Les joueurs doivent gagner deux tours de qualification pour s’assurer l’une des six places de qualification dans le tableau principal de 32 joueurs.

Résultats : Qualifications (1er tour) : Yuki Naito a battu Lakshmi Prabha Arunkumar (WC) 6-4, 6-1 ; Nao Hibino a battu Sai Chamarthi 6-1, 6-0 ; Lina Glushko a battu Maria Timofeeva 4-6, 6-1, 7-6

Isabella Shinikova (4) a battu Ekaterina Yashina 6-2, 6-2 ; Peangtarn Plipuech a battu Lizette Cabrera (5) 4-6, 7-5, 6-4. Justina Mikulskyte (6) a battu Riya Bhatia 6-4, 6-0 ; Jana Fett (7) a battu Kaylah McPhee 7-5, 6-4

Daniela Vismane (8) a battu Sofya Lansere 4-6, 7-5, 6-3 ; Mariia Tkacheva a battu Carole Monnet (9) 6-2, 1-6, 6-0 ; Olivia Tjandramulia a battu Ekaterina Kazionova (10) 6-3, 6-1

Kyoka Okamura (11) bat Sowjanya Bavisetti 6-4, 6-0 ; En-Shuo Lian (12 ans) a battu Rutuja Bhosale 6-3, 6-2.

