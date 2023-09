Le défi Hot Chip pourrait avoir conduit à la mort d’un garçon de 14 ans

Un défi de puces chaudes aurait pu devenir mortel pour Harris Wolobah, 14 ans, dans le Massachusetts ce mois-ci. Selon sa famille, le garçon s’est senti malade et est décédé quelques heures seulement après avoir mangé une chips à base de deux des piments les plus forts jamais enregistrés. Cependant, la détermination définitive de la cause de son décès n’a pas encore été rendue publique.

La GoPro Hero 12 passe à la verticale : pratique avec la dernière caméra d’action de GoPro

Comme l’a rapporté pour la première fois le Globe de Boston, Wolobah a mangé une marque de chips Paqui connue sous le nom de « One Chip Challenge » – une chips saupoudrée de piments Carolina Reaper et Naga Viper – tôt le 1er septembre. Peu de temps après, il s’est rendu au bureau de l’infirmière en se plaignant de douleurs à l’estomac. Il a été renvoyé chez lui où son état s’est rapidement aggravé. Il a perdu connaissance et a cessé de respirer. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, mais en vain. La famille de Wolobah pense que la puce a contribué à sa mort.

Les chips Paqui sont fabriquées par Amplify Snack Brands, une filiale de Hershey Company. Le produit en question contient un avertissement indiquant que les personnes enceintes, allergiques ou sensibles aux produits épicés, ou ayant des problèmes de santé sous-jacents, doivent éviter d’en manger. L’étiquetage prévient également qu’il est uniquement destiné aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.

Cependant, avant la mort de Wolobah, le produit était facilement disponible dans les magasins pour 10 dollars. Et même s’il s’agit peut-être du premier décès lié au One Chip Challenge, il y a eu plusieurs rapports d’enfants se blessant après en avoir mangé depuis l’année dernière. Au moins un district scolaire a également interdit Paqui chips de leurs écoles.

« Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle et exprimons nos condoléances à la famille », a déclaré Kim Metcalfe, porte-parole de Paqui. déclaration dans le New York Times à la fin de la semaine dernière. « Il serait inapproprié pour nous de spéculer ou de commenter davantage. »

Sans admettre sa responsabilité dans la mort du garçon, l’entreprise a pour l’instant retiré la puce des étagères. Sur son site Internet pour le Défi d’une puceil y a maintenant un paragraphe indiquant que la société a constaté une augmentation du nombre d’adolescents et d’autres personnes ne prêtant pas attention aux avertissements du produit.

Quelques recherche a suggéré que les poivrons que l’on trouve couramment dans ces chips, y compris le Carolina Reaper, peuvent provoquer de graves complications cardiovasculaires chez les adolescents. Mais pour l’instant, on ne sait toujours pas si et comment la puce a pu tuer Wolobah. Une autopsie du garçon devrait être achevée d’ici 12 semaines.