Le défi du vote Trump dans l’État de Washington n’est pas aussi « excentrique » qu’il y paraît

L’année s’annonce amère et controversée, il est donc probablement bon de l’aborder avec un sens de l’humour.

Marquez donc un premier point pour Robert Brem, un homme de 65 ans de Port Orchard qui conteste l’éligibilité de Donald Trump à figurer sur le bulletin de vote dans l’État de Washington.

Le président républicain de l’État, Jim Walsh, avait qualifié la pétition de Brem de « pièce de théâtre politique ridicule ». Et puis, gardant la classe comme il le fait toujours, Walsh a appelé Brem et ses collègues plaignants du comté de Kitsap. “des cinglés en colère.”

J’ai donc interrogé Brem à ce sujet. Êtes-vous des cinglés en colère ?

« Nous ne sommes pas en colère », a-t-il déclaré. Un battement.

Il continua.

« Nous avons demandé à un avocat d’examiner notre dossier et cet avocat a dit : ‘Eh bien, vous n’êtes certainement pas des avocats non plus.’ »

Ha ha. Il s’avère que Brem est un professeur de sciences politiques qui donne des cours Zoom sur la politique comparée, la théorie politique et (hum) la Constitution américaine dans deux collèges de Californie, le College of Alameda et la California State University, East Bay.

Sa plainte, déposée auprès de sept autres électeurs locaux, fait valoir qu’à la fin de la dernière présidence, Trump a participé à une insurrection ou, au minimum, a contribué à l’attiser. Ce que le dictionnaire qualifie de « soulèvement de révolte, de rébellion ou de résistance contre l’autorité civile ou un gouvernement établi ». Par conséquent, en vertu du 14e amendement à la Constitution, le nom de Trump devrait être disqualifié du scrutin.

Je ne vais pas m’étendre trop loin sur les aspects juridiques de ce cycle, car c’est probablement la Cour suprême des États-Unis qui tranchera sur la partie constitutionnelle, pas les tribunaux ici. Cela dit, la question de l’éligibilité de Trump dans l’État de Washington risque de devenir bien plus épineuse pour les républicains qu’ils ne le pensent peut-être.

Pour commencer, la loi de notre État concernant la radiation des candidats du scrutin est très vaste. C’est RCW 29A.68, “Contester une élection.» Dans un article, il permet aux électeurs de demander aux tribunaux d’exclure du scrutin tout candidat qui a été « accusé… d’un acte illicite », à moins que ce candidat ne puisse démontrer qu’il « s’abstiendra de cet acte illicite ».

Trump est un candidat qui a été accusé de 91 crimes et qui n’a exprimé aucun intérêt à renoncer à aucun d’entre eux. Cependant, il n’a pas encore été jugé, il est donc difficile de savoir si la loi s’appliquerait.

Pour la démocratie, cependant, il pose une énigme différente : que devrait faire un système de vote avec un candidat qui a montré qu’il ne respectera pas les résultats du système de vote ?

Trump a tenté d’annuler une élection une fois, avec le 6 janvier et des listes de faux électeurs. Selon Brem, c’est là l’essentiel de la pétition : la Constitution suggère de ne plus donner à quelqu’un qui tente de renverser la démocratie l’accès à tout contrôle de la démocratie.

Mais si c’est trop exagéré, ce qui est remarquable, c’est qu’il y a une autre section de ce même code de l’État de Washington qui répertorie des raisons beaucoup plus concrètes pour radier un candidat du scrutin. Par exemple, si le candidat a été « reconnu coupable d’un crime par un tribunal compétent, la condamnation n’ayant pas été annulée ni les droits civils de la personne rétablis après la condamnation ».

“Je déposerai certainement une autre pétition pour que Donald Trump soit retiré du scrutin s’il est reconnu coupable de l’un de ces 91 crimes”, a déclaré Brem. “Cela est précisé dans la loi de notre État.”

Il semble incroyable de constater le risque extrême que prennent actuellement les Républicains – pour l’avenir de leur propre parti, au moins. Trump est déjà critiqué devant les tribunaux civils. Les tribunaux pénaux ont certes une barre plus haute, mais une seule condamnation plus tard cette année et le favori du Parti républicain pourrait facilement être rejeté des bulletins de vote dans tout le pays en vertu de lois similaires « aucun candidat criminel » comme celle de l’État de Washington.

“D’après ce que je peux voir, ils ne se soucient tout simplement pas de tout cela”, a déclaré Brem à propos des Républicains.

Les caucus du GOP lors du premier vote dans l’Iowa l’autre soir dit aux sondeurs que par une marge de 65 % à 31 %, ils estimaient que Trump était apte à être président même s’il était reconnu coupable de crimes.

“Ce n’est pas le parti républicain avec lequel j’ai grandi”, déclare Brem, qui ajoute qu’il a lui-même été républicain jusqu’à l’âge de 25 ans environ. “Ce n’est pas conservateur.”

Ces problèmes ne vont pas disparaître ; avec les problèmes juridiques de Trump, ils vont probablement faire boule de neige, quoi qu’il arrive avec cette première pétition. Peu importe les noms qu’on donne aux personnes qui le mettent en avant.

Walsh, l’actuel président du GOP, a également ridiculisé Brem et son groupe en les qualifiant d’« excentriques à faible niveau d’information ». La première partie est idiote : Brem est un professeur qui m’a écouté pendant près d’une heure sur la théorie constitutionnelle et politique.

Mais excentrique ? Cela signifie non conventionnel. Il ne fait aucun doute que débattre pour savoir si un candidat à la présidentielle est trop toxique pour la démocratie est une nouvelle question pour nous tous.

Je ne serais cependant pas surpris si ce qui semble excentrique aujourd’hui ne serait qu’une autre idée reçue d’ici l’automne.