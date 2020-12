Alors que les célébrations de Leicester City se sont calmées après leur deuxième but dans cette victoire 2-0 contre Tottenham, une voix a pu être entendue dans l’arène caverneuse des Spurs.

« Hé, allez! », A crié Jose Mourinho à ses joueurs, dont beaucoup la tête baissée, retournant péniblement vers le cercle central pour reprendre un match qu’ils n’avaient jamais eu l’air de gagner. Les Spurs ont maintenant subi des défaites consécutives pour la première fois cette saison et le danger pour Mourinho est qu’une équipe dont il a si régulièrement remis en question la mentalité retombe maintenant dans de vieilles habitudes. Les dégâts causés par le vainqueur du temps d’arrêt de Roberto Firmino pour Liverpool contre Tottenham mercredi soir pourraient être plus importants que ce que l’on craignait.

Leicester est une équipe super contre-attaquante à part entière – ils sont passés à la deuxième place à temps plein après avoir enregistré leur neuvième victoire de la saison en Premier League – et ces résultats successifs isolés peuvent en partie s’expliquer par la qualité de l’opposition. Mais se réunir la même semaine qu’eux, cela soulève la question séculaire de savoir si les Spurs peuvent montrer le meilleur d’eux-mêmes lorsque les plus gros prix sont en vue.

Ils ont débuté au Crystal Palace dimanche dernier en haut du tableau. Une semaine plus tard, ils sont soudainement à la quatrième place, à six points des leaders. Les choses peuvent changer rapidement à cette période de l’année compte tenu du calendrier maniaque, mais les Spurs doivent rapidement redécouvrir le mélange d’équilibre et de but qui les a propulsés dans la course précoce.

C’était aussi un autre rappel des fines marges construites dans le style conservateur de Mourinho. Le joueur de 57 ans façonne les Spurs à sa propre image, mais la devise de longue date du club « Oser, c’est faire » est compromise des jours comme celui-ci. Défendre n’est pas toujours à faire.

Il est impératif que ses attaquants soient cliniques lorsque les chances se présentent. Steven Bergwijn a été débauché à Anfield et Harry Kane a gaspillé la meilleure chance de Tottenham en première mi-temps ici, se dirigeant vers le coin de Son Heung-min à la 41e minute. C’était le partenariat mortel le plus proche des Spurs pour prolonger leur record de combinaison de 12 buts en championnat jusqu’à présent cette saison, signe de la façon dont Leicester était beaucoup plus efficace en contre-attaque, même s’ils nécessitaient une pénalité et un but contre son camp pour traduisez cette supériorité sur le score.

« Le fait que nous n’ayons pas bien commencé, ce n’est pas parce que je n’ai pas dit aux joueurs de ne pas bien commencer, ne vous méprenez pas », a déclaré Mourinho. « Je n’ai dit à aucun joueur » ne soyez pas proactif « ou » soyez réactif « mais je l’admets: nous avons mal commencé. »

« Je suis frustré quand je perds mais ce n’est pas comme s’il y avait un objectif qui ne peut être atteint. Notre objectif est de gagner le prochain match et les matchs précédents, ils n’interfèrent pas dans notre objectif pour le prochain match. Le prochain match que nous voulons gagner, comme nous voulions gagner aujourd’hui.

« Nous voulons gagner des matchs et ce qui s’est passé dans le match avant ne devrait pas avoir d’impact sur le prochain, et c’est ce que je pense qu’il va se passer. Vous devez toujours essayer de gagner le prochain match. »

Le documentaire Amazon a offert tellement d’informations sur les interactions de Mourinho avec ses joueurs qu’il existe généralement une citation applicable à presque toutes les situations ultérieures et cela le prouve pour Serge Aurier. Mourinho a déjà été montré à la caméra en disant à Aurier avant un match de Ligue des champions contre l’Olympiacos: « J’ai peur de vous en tant que marqueur, parce que vous êtes capable de faire une pénalité ***, avec VAR. Donc je vous dis déjà que je suis peur de toi. »

Il avait raison d’avoir peur. Aurier a été beaucoup amélioré cette saison, mais il conserve la malheureuse capacité de faire des erreurs de prise de tête, poussant James Justin dans la surface avec un défi inutile que l’arbitre Craig Pawson a en quelque sorte demandé à VAR de clarifier était une faute. Jamie Vardy a fracassé le penalty suivant avec le dernier coup de pied de la première mi-temps, le premier tir cadré de Leicester.

« Est-ce un problème? Concentrons-nous sur aujourd’hui. Aujourd’hui, il a fait une erreur », a déclaré Mourinho par la suite. « Mais avant son erreur à la 45e ou à la 46e minute, d’autres joueurs ont commis des erreurs dans d’autres domaines du terrain. Je ne peux pas blâmer un joueur pour une erreur. »

Après avoir donné le coup d’envoi le week-end dernier en haut du tableau, Harry Kane et les Spurs ont continué à perdre des points lors de trois matchs consécutifs. Julian Finney / Getty Images

Jusque-là, le jeu aurait vraiment pu bénéficier d’une troisième équipe qui voulait réellement le ballon. Le premier but était crucial dans un combat entre deux équipes de contre-attaque car il permettait aux buteurs de jouer comme ils le préféraient. Les Spurs ont dû s’ouvrir, tâche rendue plus difficile par la défaite de Giovani Lo Celso à la suite d’une blessure musculaire quelques minutes seulement après avoir succédé à Tanguy Ndombele aux côtés de Gareth Bale à la mi-temps, mais ils ont créé très peu.

James Maddison s’est vu refuser un but brillant par une décision à l’extrémité la plus ridicule du spectre VAR, un hors-jeu déterminé par la position de son aisselle alors qu’il pliait superbement sa course, mais Leicester n’a pas eu à attendre trop longtemps pour doubler son avance. alors que la tête de Vardy repoussée au but frappait le genou de Toby Alderweireld et battait Hugo Lloris.

La présence de Bale s’est à peine enregistrée alors que les Spurs n’ont réussi que deux tirs cadrés en seconde période, bien que l’un de ceux-ci ait forcé un excellent arrêt de Kasper Schmeichel alors que Son s’approchait tard. Lors des matchs précédents, des chiffres tout aussi bas ont été attribués à Mourinho. Ici, ils étaient la preuve que Tottenham avait besoin de plus pour rester dans la course au titre.