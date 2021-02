Le défi du titre de Man United devra attendre jusqu’à ce qu’ils améliorent leurs options défensives dans la fenêtre de transfert

WEST BROMWICH, Angleterre – Il a fallu 83 secondes à West Bromwich Albion pour montrer pourquoi Ole Gunnar Solskjaer voulait, et Manchester United, un nouveau défenseur central.

Conor Gallagher a lancé un centre d’espoir de la droite et Mbaye Diagne a traversé Victor Lindelof pour passer devant David De Gea. De Gea était peut-être venu pour le centre, et Diagne était partout dans Lindelof, mais c’était un moyen terriblement facile pour West Brom, le plus bas buteur de la Premier League, de briser la défense de Manchester United.

C’était le 31e but que l’équipe de Solskjaer avait concédé en championnat cette saison – un de plus que Brighton, qui siège 15e. Cela a mis en place un match nul 1-1 aux Hawthorns dimanche, et signifie que United a perdu neuf points lors de ses cinq derniers matchs.

« C’est quelque chose que nous savions qui se passerait dès le coup d’envoi. Nous savions qu’ils nous mettraient sous pression et feraient quelques remises en jeu », a déclaré Solskjaer. « Ils ont mis une croix, et [Diagne] bien fini. Nous devrions mieux jouer, mais nous nous sommes donné un départ difficile. Vous avez 90 minutes pour faire amende honorable, mais nous n’avons pris cet élan qu’à la fin de la première mi-temps. «

Il y a beaucoup à aimer du côté de Solskjaer – en particulier, la résilience dont ils font preuve pour se battre si souvent après avoir perdu des positions – mais pas leur tendance à se défendre comme s’ils voulaient rendre chaque match aussi difficile que possible.

Depuis le début de l’année, ils se sont tirés une balle dans le pied contre Sheffield United, Everton et West Brom, permettant à Manchester City d’ouvrir une avance de sept points au sommet. Si City continue sa course impérieuse de forme, qui s’élève déjà à 16 victoires consécutives, Solskjaer se concentrera bientôt sur la façon dont il va combler l’écart.

Il peut être soutenu par le fait que United a fait des progrès convenables, allant même en tête de la ligue pour un passage en janvier, et que chez Bruno Fernandes – qui a marqué un égaliseur spectaculaire à la fin de la première mi-temps – il en a un. des milieux offensifs les plus efficaces d’Europe. Pourtant, ils doivent rattraper leur retard quelque part si l’attente d’un titre se termine sous la surveillance de Solskjaer, et la colonne des buts contre suggérerait que la défense centrale est un domaine qui pourrait être amélioré.





Solskjaer a beaucoup investi dans Harry Maguire et l’a déjà nommé capitaine, mais si le débat porte sur qui devrait être son partenaire de longue date, ce n’est pas un après-midi qui a vu Lindelof faire beaucoup pour faire valoir son cas. L’international suédois aura peut-être le sentiment d’avoir été victime d’une faute de Diagne pour l’ouverture de West Brom, mais il aurait dû être plus fort, et l’attaquant prêté par Galatasaray était le seul à avoir l’air déterminé à remporter le centre de Gallagher.

Lindelof a eu du mal avec Diagne pendant les 90 minutes et après avoir été sanctionné pour une faute maladroite sur la ligne médiane, Solskjaer a couru jusqu’au bord de sa surface technique pour crier « Victor, réfléchissez! » Cela aurait peut-être été pire pour Lindelof tardivement, quand il a été écarté par Diagne, qui s’est retrouvé au bout du centre de Conor Townsend, mais n’a pas pu le forcer.

Man United a besoin d’un meilleur partenaire à l’arrière pour Harry Maguire s’il veut vraiment se battre pour les honneurs. Nick Potts – Piscine / Getty Images

En fin de compte, Solskjaer estimera que United aurait dû gagner – en particulier après le merveilleux arrêt de Sam Johnstone pour faire basculer la tête tardive de Maguire au poteau – mais au lieu de cela, ils ont payé un prix élevé pour un moment bâclé avec à peine deux minutes au compteur. En revanche, la course gagnante pour mettre Man City en pole position pour remporter le titre a été construite sur une défense qui n’a concédé que deux buts en championnat en 2021. Pep Guardiola a bénéficié de l’investissement dans Ruben Dias cet été et Solskjaer devrait y réfléchir. dans le même sens.

« Je ne pensais pas que nous avions créé suffisamment de grands moments pour marquer les buts », a déclaré Solskjaer.

« Nous avons descendu les côtés, mais peut-être que la croix, le positionnement ou le mouvement n’étaient pas là. Nous n’avons pas eu de grands moments où vous pensiez que cela aurait dû être un but même si le ballon était dans son dernier tiers tout le temps. C’est décevant, bien sûr. Nous sommes repartis avec deux points de moins que ce que nous voulions. Le départ a été difficile. «

Man City étendra son avance à 10 points avant que United ne joue à nouveau s’il peut battre Everton à Goodison Park mercredi. Solskjaer n’est pas encore prêt à concéder le titre, mais la vérité est que la saison prochaine pourrait présenter une meilleure opportunité si les progrès continus peuvent être mariés avec les bons joueurs, y compris un nouvel arrière central, à venir cet été.

« C’est un compliment pour les garçons que nous soyons arrivés à la position que nous sommes maintenant », a déclaré le Norvégien. « Nous ne les laisserons pas [Manchester City] fuyez avec – nous les jouons bientôt. Nous ne le dévoilons pas tôt, non, non. »