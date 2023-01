Le défi du plafond de la dette de Joe Biden : apaiser le marché obligataire

On en est donc arrivé à ceci : une autre crise du plafond de la dette.

C’est la cinquième confrontation que j’ai couverte en tant que journaliste. Il y a eu le grand en 2011, bien sûr, mais ensuite l’impasse de 2013 liée à Obamacare, l’impasse plus discrète en 2015 et le combat de 2021 qui a nécessité une modification temporaire de l’obstruction du Sénat. J’ai 32 ans. Comme je me le dis dans le miroir tous les matins, ce n’est pas vieux. Et j’en suis à ma cinquième crise du plafond de la dette. Tout cela s’est déjà produit et cela se reproduira.

La meilleure solution à l’impasse entre le président Joe Biden et la nouvelle majorité républicaine à la Chambre serait que cette dernière cède simplement et adopte une législation abrogeant le plafond de la dette, ou du moins le relevant sans conditions. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est clair qu’il ne le fera pas; il a obtenu sa présidence précisément en promettant aux membres les moins responsables de son caucus qu’il tiendrait en otage le plafond de la dette. Mais les anciens orateurs à son poste, notamment John Boehner en 2013, ont cligné des yeux et ont fini par adopter de toute façon un projet de loi sur le plafond de la dette “propre”. Espérons qu’il fasse de même.

La pire solution absolue à l’impasse serait que le gouvernement fédéral fasse défaut : cesser de payer des intérêts sur ses prêts ou de payer des programmes de la sécurité sociale à l’armée, envoyant l’économie en récession et le monde dans une crise financière.

Quelque part au milieu se trouvent les deux résultats les plus probables. La première est que Biden, comme le président Barack Obama en 2011, vienne à la table et conclue un accord avec McCarthy pour une hausse du plafond de la dette en échange de réductions des dépenses. Cela éviterait une récession, mais impliquerait probablement des coupes dans des programmes importants allant de l’éducation à la recherche en santé, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives majeures à long terme.

La dernière option consiste pour Biden à utiliser une action exécutive pour rendre le plafond de la dette sans objet. Il y a plusieurs façons pour lui de le faire, que j’ai parcourues dans cet article. Le plus drôle consiste à frapper une pièce de platine valant des centaines de milliards ou des billions de dollars. Le plus ennuyeux consiste à émettre un nouveau type de dette pour financer le gouvernement. Quelque part au milieu se trouvent les options d’invoquer le 14e amendement et de prétendre que le plafond de la dette est inconstitutionnel, ou de prétendre que le respect de la législation fiscale et des dépenses précédemment adoptée par le Congrès oblige le président à ignorer le plafond de la dette, que certains experts considèrent comme l’option la moins inconstitutionnelle.

Les débats sur ces options se transforment souvent en discussions sur les arcanes juridiques et les perceptions politiques : cela aurait-il l’air mauvais pour Biden de prendre plus de pouvoir comme celui-ci ? Serait-il idiot de frapper une pièce d’un billion de dollars ? Et bien que les détails juridiques et la politique comptent, je pense qu’une grande partie de la discussion sur ces options fait peu de cas de leur plus grand défi : le marché obligataire.

Le défi du marché obligataire pour le plafond de la dette

“J’avais l’habitude de penser que s’il y avait une réincarnation, je voulais revenir en tant que président ou pape ou frappeur de baseball .400”, a un jour plaisanté le consultant politique James Carville. «Mais maintenant, je veux revenir en tant que marché obligataire. Vous pouvez intimider tout le monde.

Les traders d’obligations adorent évidemment cette citation, mais ce n’est pas seulement de l’essence pour leur ego. Les gouvernements modernes s’appuient sur les marchés obligataires internationaux pour se financer, et bien que le contrôle de ces gouvernements sur leurs devises leur donne une certaine protection contre les vicissitudes des marchés, ce pouvoir n’est guère absolu. L’histoire est parsemée de cas de gouvernements contraints d’abandonner leurs politiques en raison des révoltes du marché obligataire. Il y a quelques mois à peine, une vente massive par les négociants en devises et en obligations a forcé le gouvernement conservateur du Royaume-Uni à abandonner ses plans de réduction massive des impôts et à réduire à néant le chancelier de l’Échiquier Kwame Kwarteng, avant que la première ministre Liz Truss elle-même ne soit forcée de démissionner après seulement 45 jours de mandat. Des banques comme Citigroup déclaraient ouvertement qu’à moins que le Royaume-Uni n’ait un autre Premier ministre, les marchés continueraient à le punir.

Nous savons comment les marchés obligataires réagissent aux augmentations de routine du plafond de la dette qui ne sont liées à aucune autre politique : ils ne le font pas du tout. À première vue, le débat autour des augmentations du plafond de la dette d’octobre et de décembre 2021, qui ont été contestées mais qui ne font guère de doute compte tenu du contrôle démocrate du Congrès, n’a pas entraîné de changements majeurs dans les taux d’intérêt exigés par les investisseurs à court, moyen et long- exécuter des bons du Trésor. Les rendements de ces obligations n’ont pas augmenté à mesure que ce débat progressait.

Nous savons également comment les marchés obligataires réagissent à des impasses réellement dangereuses sur le plafond de la dette, même si elles aboutissent finalement à une augmentation du plafond. Le Government Accountability Office a estimé que la lutte de 2011, qui a eu lieu vraiment proche de la catastrophe, a augmenté les taux d’intérêt suffisamment pour coûter au Trésor 1,3 milliard de dollars en 2011. Ce n’est pas rien, mais c’est assez petit dans le schéma du budget fédéral. De loin, les coûts les plus importants de cette confrontation ont été les coupes budgétaires adoptées dans l’accord conclu par Boehner et Obama.

Ce que nous ne savons pas, c’est comment les marchés obligataires réagiront au fait que Biden fasse l’histoire du plafond de la dette, que ce soit par le biais d’une pièce de monnaie en platine, ou en invoquant le 14e amendement, ou par d’autres moyens. Je ne sais certainement pas, mais les gens beaucoup plus experts que moi ne le savent pas non plus. “Je m’en tiendrai à la réponse, ‘Je ne sais pas'”, m’a dit Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center et expert du plafond de la dette. La réaction imprévisible du marché, a-t-il dit, “a été ma plus grande préoccupation à propos de toutes ces approches, non pas que la substance créerait elle-même une perturbation économique majeure”.

David Kamin, professeur de droit à la NYU et ancien conseiller économique principal de Biden, a dit la même chose: si Biden déclare qu’il ignore le plafond de la dette, « les républicains crieront sûrement qu’il agit illégalement et que la dette émise au-delà de la limite est invalide. … il est imaginable que le marché puisse mal réagir – et faire grimper les taux d’intérêt sur les bons du Trésor. Frapper la pièce pourrait avoir le même résultat. Kamin ne dit pas ça sera se produire : juste que nous sommes dans un territoire vraiment inexploré et qu’il pourrait arriver.

Si cela signifie simplement que les intérêts corrigés de l’inflation sur les bons du Trésor à cinq ans passent, disons, de 1,42 % à 1,75 % (pour utiliser l’estimation supérieure du GAO de ce qui s’est passé en 2011)… honnêtement, cela semble bien. Ce n’est pas génial mais ce serait un petit prix à payer pour mettre fin au plafond de la dette.

Mais la panique serait plus longue qu’en 2011. L’affaire irait devant les tribunaux. Certains tribunaux inférieurs se prononceraient probablement contre l’administration Biden, ce qui effrayerait davantage les marchés. La Cour suprême pourrait finalement se prononcer contre l’administration, suggérant que ses paiements d’obligations depuis qu’elle a déclaré qu’elle ignorerait le plafond de la dette étaient illégaux. Cela pourrait pousser les taux d’intérêt très, très haut, car les investisseurs se rendent compte que certaines des obligations qu’ils possèdent pourraient avoir été émises illégalement et peut-être ne pas être payées.

Et pas seulement sur la dette publique ! L’économiste Filippo Gori a examiné comment la crise de 2011 a affecté le coût des prêts non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les banques. Il a constaté qu’environ la moitié de l’augmentation des coûts d’emprunt était répercutée sur les banques. Et si les taux d’intérêt bancaires augmentent, alors les taux d’intérêt de tout le monde augmentent. D’autres entreprises empruntent leur argent aux banques, et les banques ne leur prêtent de l’argent que si c’est rentable, ce qui signifie que les banques doivent facturer plus qu’elles-mêmes n’ont payé pour emprunter l’argent qu’elles prêtent. Donc, tout d’un coup, les taux d’intérêt de tout le monde augmentent. La Réserve fédérale augmente parfois les taux d’intérêt (comme elle l’a fait ces derniers mois) spécifiquement pour inciter les gens à dépenser moins d’argent et à ralentir l’économie. Une crise du plafond de la dette pourrait avoir un effet similaire, et potentiellement plus important. Il est facile d’imaginer que cela entraînerait une récession à grande échelle.

Ce n’est pas un problème propre à des idées comme l’option du 14e amendement ou la frappe de la pièce. Si les États-Unis atteignaient le plafond de la dette et que le Trésor choisissait (comme il était prêt à le faire pendant les années Obama) de “prioriser” les paiements, en payant des intérêts sur la dette et quelques programmes gouvernementaux sélectionnés, mais en évitant par ailleurs des milliards de dollars de factures gouvernementales, les marchés obligataires deviendraient presque certainement fous. Si le Trésor cessait de payer les intérêts sur la dette et faisait défaut, ce serait aussi mauvais ou pire. Par rapport à ces options, pratiquement tout, de la frappe de la pièce à l’émission de nouveaux types de dette, est de loin préférable.

Je pense aussi que ce sont des risques qui valent la peine d’être pris par rapport à l’option de faire des concessions de dépenses aux républicains de la Chambre. Les plus de mille milliards de dollars de réductions de dépenses adoptées en 2011 ont été néfastes. Ils blessent profondément des millions de personnes réelles. Ils ont sapé notre capacité à nous préparer aux pandémies, juste avant que nous ne connaissions la pire pandémie depuis un siècle. Pire encore, ils ont appris aux républicains du Congrès qu’ils pouvaient prendre en otage le plafond de la dette et extraire de grandes concessions, une leçon qu’ils prennent à cœur maintenant. La seule façon de briser ce précédent et d’empêcher que le plafond ne soit utilisé comme otage pendant des décennies est de mettre fin au plafond de la dette – par voie législative si possible, par décret si nécessaire. Vous devez tirer sur l’otage.

Mais je pense qu’il incombe aux partisans de ces options, comme moi, de réfléchir plus sérieusement à la manière de répondre au défi du marché obligataire. Je peux imaginer Biden et ses conseillers faire un choix entre un accord avec McCarthy et quelque chose comme frapper la pièce, et faire défaut au premier parce qu’il y a moins de risque sur le marché obligataire, et donc moins de risque de crise et de récession. Je pense qu’ils auraient tort, mais il est vrai que conclure un accord sur les dépenses aurait des conséquences plus prévisibles à cet égard. L’accord de 2011 a fait beaucoup de mal mais n’a pas entraîné de récession, ce qui aurait été encore pire.

Convaincre l’administration de prendre une autre voie nécessite de trouver un moyen de rassurer les marchés à la suite de l’annulation du plafond de la dette par Biden et d’empêcher le risque juridique inhérent à cette mesure de provoquer une calamité économique. Je ne sais pas comment faire cela moi-même; si je le faisais, je dirais quelque chose. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces marchés mieux que moi et qui, espérons-le, travaillent sur des moyens de rendre cette option plus attrayante pour l’administration. Si Biden n’est pas convaincu, nous pourrions être dans une autre décennie de réduction des dépenses et une vie de crises du plafond de la dette à venir.